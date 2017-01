Horb a. N. In Sachen Nachwuchs gut aufgestellt

Höchst erfreulich fiel der Bericht des OSM über die Wettkämpfe in der Kreis-, Bezirks- sowie Landesmeisterschaft aus, die später Schießleiter Kai Kocheise noch konkretisieren sollte. Ab der kommenden Saison schießt die erste Mannschaft des Hubertus wieder in der Württembergliga. Gaiser lobte die zumeist jungen Schützinnen und Schützen und appellierte nicht ohne Stolz: "Macht weiter so und haltet eng zusammen. Kameradschaft ist sehr wichtig." Ein wichtiges Anliegen war es Gaiser, sich bei den verschiedenen Vereinen im Ort zu bedanken, die den Schützenverein mit ihren Aktivitäten zum Erhalt ihrer Anlage unterstützen.

Schatzmeister Meinrad Wehle freute sich über das stabile Vereinsvermögen trotz diverser Investitionen, die der Verein immer wieder tätigen muss. Wehle gab bekannt, dass er sogar wieder zusätzliche Rücklagen bilden konnte.

Hoch zufrieden darf Schieß- und Jugendleiter Kai Kocheise auf das Schützenjahr 2015/2016 blicken. In der Tat üben die Schützen ihren Sport auf sehr hohem Niveau aus, wie die Ergebnisse der Schützen zweifelsfrei belegen (aufstieg Württembergliga). Die Ziele Kocheisens sind klar definiert: "Ich will unbedingt den Klassenerhalt in der Württembergliga erreichen und möchte, dass die dritte Mannschaft in die Bezirksliga A aufsteigt. Außerdem muss es Ziel bleiben, dass von uns immer zwei Mannschaften auf Landesebene Wettkämpfe austragen."

Eventuell will Kocheise eine zweite Trainingsgruppe einführen, um die hochgesteckten Ziele erreichen zu können. Im Ausblick steht neben der verdienten Meisterfeier der ersten Mannschaft (vielleicht beim Osterschießen) die Teilnahme am Kreisjugendpokal und dem "Shootycup". So stellt der SV Hubertus mit Daniel Dettling in diesem Jahr zum vierten Mal hintereinander den Kreisschützenkönig 2017. Kocheises Satz aus dem vergangenen Jahr "Wir gehören zu den besten drei Mannschaften in Württemberg, was die Breite des Kaders in den verschiedenen Schützenklassen angeht" darf weiter gelten.

OSM Gaiser erinnerte die Mitglieder an die bereits feststehenden Termine des Vereins: Die traditionelle Schlachtplatte findet vom 17. bis 18. März, die "Schützen-Hocketse" am 23. Juli statt. Aufgerufen zur Mitarbeit wurden die Mitglieder für die drei festgelegten Arbeitseinsätze rund um das Schützenhaus, die am 6. Mai, am 15. Juli und am 23. September diesen Jahres stattfinden werden. Ob der "Hubertus" sich jedoch weiterhin an den Altpapiersammlungen im Ort beteiligen wird, ist fraglich: "Das wird immer weniger – der Aufwand und die Kosten decken bald nicht mehr die Einnahmen."

Wahlen: Beim SV Hubertus werden alle Vorstandsämter für die Dauer von vier Jahren festgelegt. So wird der Verein künftig nur noch alle zwei Jahre wählen müssen. Für vier Jahre in ihrem Amt bestätigt wurden Schützenmeister Thomas Appenzeller, Schatzmeister Meinrad Wehle sowie der Jugend- und Schießleiter Kai Kocheise. Auch die Beisitzer Bernd Heiberger und Daniel Dettling bleiben im Ausschuss tätig. Für Alexander Kneißler übernimmt Florian Wussler das Amt des Beisitzers.

Ehrungen: Neun wertvolle Mitglieder wurden beim Schützenverein Hubertus geehrt. Sechs Mitglieder (Markus Kreidler, Dieter Kreidler, Rudolfo Panetta, Hans-Jürgen Schweizer, Hartwig Jung und Olaf Saeger) wurden für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bereits 50 Jahre gehören dem SV Bernhard Steimle, Anton Steimle und Michael Wehle an. "Einen besseren Beweis zur Treue als langjährige Mitgliedschaft kann es nicht geben", sagte Oberschützenmeister Herbert Gaiser. Jedes Mitglied erhielt neben der entsprechenden Ehrenurkunde einen Geschenkkorb.