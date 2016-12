Horb a. N. In Nordstetten sind singende Engel gelandet

Als nächstes folgte "Baba Yetu" (Vater unser in der Sprache Swahili), inzwischen ein Lieblingssong der Chormitglieder, wie auch Denis Wiechert als Solist erkennen ließ.

Aus der Popmesse von Harry Schröder folgte "Gloria", von Julia Voss souverän als Solistin interpretiert. Dann erklang "Ubi Caritas" (Wo die Güte ist und Liebe, da ist Gott).

Von Rolf Wiechert arrangiert bot der Chor "Angels" von Robbie Williams dar. Passend dazu wünschte Wiechert den Konzertbesuchern Engel in Nordstetten.

Mit "Abendlied" folgte als sechsstimmiger Chor ein besinnliches Lied, das Josef Gabriel Rheinberger bereits als 15-Jähriger 1855 komponiert hat.

Aus dem weiteren umfangreichen Konzertprogramm folgte "Lea’s Song" aus "Wie im Himmel". Aileen Wiechert und Jasmin Dittmann brillierten als Solisten.

Weiter ging es mit einem Solo von Lara-Marie Wiechert. "Inno al signore della Tempesta", ein Song, den die Gastgeber in Villimpenta, Italien, im Sommer gesungen hatten. Romantisch und ergreifend ist dieser religiöse Song, der jetzt zu Ehren der italienischen Gastgeber ins Chorrepertoire übernommen und gesungen wurde. Es ist ein Hymnus an Gott.

Mit dem mehrstimmigen Satz "Es ist ein Ros entsprungen" sprach Rolf Wiechert die Hoffnung aus, dass die Weihnachtzeit bei den Konzertbesuchern endgültig zum Brennen kommt.

Mit dem Gospel "It’s All About You Lord" zeigten Julia Voss und Denis Wiechert nochmals ihre Klasse als Solisten. Aus dem Musikalbum "Calling All Dawns" wurden drei Ausschnitte in lateinischer, irischer und polnischer Sprache vorgetragen. Dabei ging es um die Bedeutung der Nacht.

Auch hier zeigten Lara-Marie Wiechert, Julia Voss und Jasmin Dittmann mit ihren Solos ihre Freude am Gesang. Rolf Wiechert: Ich hoffe, dass wir uns in ihre Herzen singen.

Rolf Wiechert hat aus dem Kreis seiner Sängerinnen und Sängern stimmsichere und hochtalentierte Solisten gefördert. Bei diesem Adventskonzert durften sie als Solisten immer wieder ihre Stimmgewalt zeigen, so am Ende mit "I’ll Be There" von Michael Jackson in einem Arrangement von Rolf Wiechert. Es war ein wichtiger Song von Jackson. Mit diesem Gospel hat er seine Karriere gestartet.

Die Solisten-Youngsters sind Falk Saur, Niklas Gunkel, Aileen Wiechert, Denis Wiechert, Jasmin Dittmann, Lara-Marie Wiechert, Marie Pagel und Natalie Birkle.

Der immer wieder sehr lange Beifall wurde am Ende des Adventskonzertes mit zwei Zugaben belohnt – die Wiederholung von "Inno al signore della Tempesta" und "Give us Peace". Vocalmania wurde von einigen Instrumentalisten, alles Freunde des Chores, unterstützt.

Rolf Wiechert sagte: "Die Kirche ist mir wichtig. Sie bietet gegenüber einer Halle das richtige Umfeld für solch ein Adventskonzert."