Horb a. N. In leeren Spraydosen steckt Gutes

Das Fahrrad soll Waisenkinder in der Ukraine erfreuen. Horbs Spitalstiftung und Kirchengemeinde unterhalten eine Partnerschaft mit der Caritas in Boryslav in den Karpaten, circa 80 Kilometer weg von Lemberg. Seit dem Jahr 2001 besteht diese Partnerschaft, in deren Rahmen es schon oft zu Kontakten und Hilfsaktionen kam (wir berichteten).

Im Herbst wird wieder eine Delegation von dort nach Horb zum Jubiläum "40 Jahre Sozialstation Horb" kommen. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative "R’cycle!" haben DM und Unilever aus leeren Deodosen 800 Kinderfahrräder herstellen lassen, wovon eines vom Horber DM-Markt an eine hiesige Institution gespendet werden konnte. Der DM-Markt hat dazu im vergangenen Jahr eine Recyclingstation aufgebaut, um die Deodosen zu sammeln. Das Leichtmetall Aluminium ist ein Wertstoff, der bei seiner Wiederverwertung weitaus weniger Energie verbraucht als bei der Ersterzeugung. Zudem lässt er sich beliebig oft ohne Qualitätsverlust re- und upcyceln. Mit der Initiative "R’cycle!" wollten der DM-Drogeriemarkt und Unilever gemeinsam für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sensibilisieren. Aus etwa 400 in der DM-Recyclingstation eingeworfenen Aludosen ist der Alurahmen für das Kinderfahrrad gefertigt worden. Der Partner TerraCycle hat den vollständigen Recyclingprozess koordiniert – von der Abholung der gesammelten Aluminiumdosen bis hin zur Fahrradproduktion bei der niedersächsischen Fahrradmanufaktur Nicolai. Unter www.dm.de/recycle gibt es eine Übersicht des Recyclingprozesses der Dosen und der Produktion der Fahrräder.