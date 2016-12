Horb a. N. In Horb wird bald wieder geblitzt

Horb/Eutingen/Empfingen. Denn auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die Stadt, dass in Bildechingen, Empfingen und Eutingen "die bestehenden stationären Geschwindigkeitsmessanlagen ertüchtigt" werden. Dazu hätten bereits die nötigen Straßensanierungen stattgefunden. Denn die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, die im Raum Horb eingesetzt werden, funktionieren nach dem Induktions-Prinzip. Eine Induktionsschleife im Asphalt baut ein elektromagnetisches Feld auf. So kann gemessen werden, ob das Fahrzeug, wenn es diese Schleifen passiert, zu schnell fährt. Falls ja, wird der Blitzer ausgelöst. Um die Anlagen zu "ertüchtigen" musste also eine Einfräsung stattfinden, um neue Sensoren (Kontaktschleife) zu verlegen.

Und funktionieren die nun alle gleichzeitig? Ursprünglich gab es immer nur eine Kamera für alle Messanlagen, die regelmäßig durchgewechselt hatte, sodass nie genau klar war, welcher Blitzer aktiv war. Stadtsprecher Christian Volk teilt mit, dass zusätzlich zu dem bereits bestehenden "Messeinschub" weitere fünf angeschafft wurden. Das bedeutet, dass jetzt alle Blitzer gleichzeitig aktiv sein sollen.

Wie die Stadt mitteilt, kommen auch zwei neue Messsäule dazu, bei denen ein Laser misst, wie schnell man fährt. Eine dieser Anlagen kommt in Ihlingen an die B 14. Der bestehende Blitzer wird gegen sie ausgetauscht, und die alte Anlage wird in der Bildechinger Steige aufgestellt. Ein weiterer moderner Messturm wird im Bereich der Stuttgarter Straße aufgestellt.