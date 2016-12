Horb a. N. In filigraner Handarbeit "Löwen" nachgebaut

Schelhammer, der in die benachbarte Grundschule ging, erinnerte sich noch heute gerne daran, dass es für die Schulkinder immer warmes Bier gab, wenn nebenan der Brauereischornstein rauchte. Auch war der "Löwen" so was wie der Vorgänger des ASV-Sportheims. "Ganz früher stellten die Wirtsleute einen Zuber mit Wasser auf den Hof, damit sich die verschwitzten Kicker des ASV nach dem Training oder dem Spiel waschen konnten, später hat man dann den Pferdestall umgebaut und dort Duschen installiert", wusste Schelhammer ebenfalls noch aus seiner Kindheit zu berichten.

Der "Löwen" in seiner ganzen damaligen Größe ist die bisher umfangreichste Arbeit des heute 72-Jährigen. Helmut Baur, Kunstmaler vom Hohenberg und ein langjähriger Weggefährte des letzten "Kirchles-Bauern" von Bildechingen, wie Schelhammer auch genannt wird, war wieder für den detailverliebten Anstrich des Objekts verantwortlich.

"Zwei Monat habe ich dran gearbeitet", sagt der Bauherr und räumt ein, dass sein nächstes Projekt wesentlich kleiner ausfallen wird. "Was es isch, des verrat i no net, aber es wird au wieder was aus dem Ort sein – ond zwar a Waschhäusle", rutschte es dem Bildechinger Miniatur-Baumeister dann doch noch heraus.