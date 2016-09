Horb a. N. In Dießen tut sich etwas in Sachen Breitbandversorgung

Auch über ein Grundstück von Landwirt und Ortschaftsrat Ferdinand Kreidler führt ein Kabel, von dem er nichts wusste und es neulich per Mähmaschine zerschredderte. Hier muss man also abwarten, wie sich die Sache entwickelt und ob dieser Anbieter Genehmigungen für eine unterirdisch verlegte Kabeltrasse bekommt.

Über die Stadtverwaltung wurde die Gemeindeverwaltung außerdem informiert, dass die Deutschen Telekom in Dießen und weiteren Ortschaften weitere Kabelverzweiger mit VDSL auf eigene Kosten erschließen will. Im Ausbaugebiet werden mit dem VDSL-Ausbau Download-Bandbreiten von bis zu 50 MBit/s und mit dem Vectoring–Ausbau bis zu 100 MBit/s ermöglicht. Wann dies allerdings erfolgen soll, darüber schweigt sich die Telekom aus. Kann also noch ein bisschen dauern.

Auf dieser Basis glaubt der Ortsvorsteher trotzdem, dass man durch die drei Anbieter in Dießen und anderen Gemeinden nur Vorteile hat, da Kunden dann aus den für sie besten Angeboten auswählen können. Das Fazit des Ortsvorstehers: "So wie es aussieht tut sich nun was in Sachen Breitbandversorgung."