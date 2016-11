Horb a. N. In der Ruhe liegt die Kraft

Horb-Dießen (ew/aw). Die Kindergarten-Erzieherin Beate Dettling wurde am vergangenen Freitag von Ortsvorsteher Fridolin Weckerle anlässlich ihres 25-jährigen Dienstjubiläums in der öffentlichen Ortschaftsratsitzung geehrt. Weckerle bezeichnete dabei die Angestellte als ruhige Person, was aber ganz und gar nicht als negativ zu betrachten sei. Gerade in der Betreuung von Kindern sei Ruhe vorteilhaft. Auch ihre Kolleginnen, so Weckerle weiter, seien froh, dass ihre Art so gut in das Team passe.