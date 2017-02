Horb a. N. In Altheim legen jetzt die Narren los

Zuerst sind die kleinen Narren im Fokus, denn der Samstag beginnt in Altheim mit dem, immer mehr an Beliebtheit findenden, siebten Kindertanzfestival in der närrisch geschmückten "Narrahalle".

Los geht es um 13.30 Uhr mit den Showtanzgruppen aus Betra, Binsdorf, Empfingen, Felldorf, Göttelfingen, Gruol, Mühlheim-Renfrizhausen, Owingen und natürlich mit der Showtanzgruppe aus Altheim. Abends geht es nahtlos weiter mit der mittlerweile 24. Fasnetsparty der Narrenzunft Altheim. Als Gastzünfte werden die Narren aus Alpirsbach, Bechtoldsweiler, Bergfelden, Glatt, Göttelfingen, Hirschau, Kiebingen, Leinstetten, Mühlen, Seebronn, Wendelsheim und die Brechaloch-Hexa aus Talheim erwartet.

Für Stimmung und Tanz sorgt abends wieder unser "Deejay Jogi". Auf dem Programm stehen die Auftritte der Gastzünfte sowie der Auftritt der Minishowtanzgruppe und einen Brauchtumstanz der NZ Altheim. Auch dieses Jahr gibt es das große Barzelt auf dem Pausenhof, das natürlich wieder unter einem bestimmten Motto steht. Die Narrenzunft verweist auf das Jugendschutzgesetz und wird daher wieder Ausweiskontrollen durchführen.