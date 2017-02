Horb a. N. In Ahldorf tanzen Cops und Hexen

Richtig gruselig wurde es beim Brauchtumstanz der Narrenfreude Seebronn. Diese Stimmung wurde noch verstärkt durch Lichteffekte. "Hände hoch" hieß es dann bei der Darbietung der zweiten Showtanzgruppe der Narrenzunft Ahldorf. Die sieben Damen und ein Herr, die Altersspanne lag hier zwischen 13 und 26 Jahren, boten als Polizisten eine gekonnte Show, die sie mit Annika Engel einstudiert hatten.

Weiter ging es nach einer Tanzrunde mit dem Hexentanz der Duachberghexa aus Mühlheim und dem Rotmänteletanz der Narrenzunft Hirschau. Einen Riesenspaß hatten die Narren am Männershowtanz der Muggaverbrenner aus Rexingen. Zum Schluss sorgte die Fasnetskapelle des Musikvereins Grünmettstetten im Storchenkostüm für närrische musikalische Unterhaltung. Nach Ende des offiziellen Programms wurde noch tüchtig weiter gefeiert. Man traf sich am Weizenstand und die Band Overall lud zum Tanzen und Schunkeln ein. Das närrische Wochenende ging am Sonntag mit dem Umzug zu Ende.