Horb a. N. Immer wieder werden neue, noch unbekannte Wege entdeckt

In der Wintersaison halten sich die Radler mit Indoor Cycling in einem Fitnessstudio auf dem Hohenberg fit. Zwei jährliche Ausflüge, der letzte ging zum Rott­weiler Turm, runden das ganzjährige Programm ab, das mit einem gemütlichen Zusammentreffen in der Wiesenstetter Krone und der Ermittlung der Kilometermeister seinen Abschluss findet. Gerne sind weitere Radler will­kommen, gleich welchen Leistungsstandes und Alters, denn es wird nach dem Grundsatz gefahren: Kette rechts, aber oben am Berg wird immer auf alle gewartet. Es ist er­staunlich, wie bei jeder Ausfahrt immer wieder neue, noch unbekannte Wege entdeckt werden. "Erst durch die Radfahrer habe ich unsere schöne Umgebung richtig kennengelernt", meint einer der gut gelaunten Biker und weg war er, der nächsten Runde entgegen.

Weitere Informationen: Interessierte können sich bei Rolf Götz, Handy 01573/4398688, melden.