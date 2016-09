Horb a. N. Immer wieder ist Gelächter und Beifall in den Gassen zu hören

Traditionell startete der Umgang vor dem Wachthaus, in dem bis 1937 Horbs letzter Nachtwächter Franz Rimmele noch seinen Dienst verrichtete. Vor dem Geßlerschen Amtshaus erinnerten die Nachtwächter an den österreichischen Obervogt Johann Josef Geßler, dessen Ehefrau beim Wiederaufbau nach dem großen Stadtbrand von 1725 dafür gesorgt hatte, dass die südliche Häuserfront am Markt bis auf den heutigen Tag eine Zahnlücke besitzt.

Großen Beifall fanden am Marktbrunnen die beiden Waschweiber Katja Müller und Jacqueline Reichel die wieder einmal verbotener Weise ihre schmutzige Unterwäsche im Marktbrunnen wuschen. Nach der Vertreibung der Waschweiber ging es hinauf zum Buß, wo die Nachtwächter vor dem sogenannten Kloster an das Zeitalter der Reformation erinnerten.

Obgleich sich nur wenige Horber an dem Umgang beteiligten, erklang am Schüttetörle das Horber Lied in voller Lautstärke. Den Anwesenden gaben die Nachtwächter die Empfehlung, wegen des fehlenden Durchblicks öfters einen Bittgang zur Ottilienkapelle zu machen. Im Burggarten gab es Spottverse des verkrachten Studenten Johann Baptist Kiefer aus Nordstetten zu hören.