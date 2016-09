Horb a. N. Im Zeichen der Barmherzigkeit

Ist die Seele gestärkt, kommt auch der Magen zu seinem Recht: Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, Kinder und Jugendliche essen umsonst. Auch für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Eine-Welt-Laden Horb ist mit einem Stand vertreten, es gibt einen Infostand des Dekanats, Diözesanrat Hans-Peter Teufel stellt sich und seine Arbeit vor, an einem weiteren Stand werden das beliebte Wallfahrtsbrot und die Wallfahrtskerze verkauft. Letztere wurde in diesem Jahr erstmals von einer Gruppe Frauen aus Wiesenstetten gestaltet. Die kleinen Besucher können sich in der Hüpfburg austoben, erstmals gibt es auch Ponyreiten. Zudem bietet der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, ab 9.30 Uhr eine Kinderbetreuung an, parallel zum Wallfahrtsgottesdienst findet eine Kinderkirche statt.

Zum feierlichen Abschluss der Wallfahrt geht es dann zurück an den Ausgangpunkt, zur Wallfahrtskirche. Dort hält Dekan Markus Ziegler eine Marienandacht ab. Musikalisch umrahmt wird diese von Karl Echle an der Orgel und Kantor Christoph Schmitz an der Gitarre. Die Marienandacht – Für Schwester Reinholda ein zur-Ruhe-kommen, eine Art Zusammenfassung der Wallfahrt.

Diese sei Jahr für Jahr ein besonderes Erlebnis, findet auch Wicker. er rechnet wieder mit rund 800 Gläubigen. "Für uns als Christen ist das schön, dieses Gefühl, dass wir viele sind." Und fügt an: "Wer an der Prozession teilnimmt, muss keine Angst haben, später keinen Sitzplatz mehr zu bekommen. Wir haben für 1000 Leute gestuhlt."

Parkmöglichkeiten bestehen beim Netto-Markt, entlang des Wegs zur Wallfahrtskirche und auf der Wiese oberhalb des neuen Feuerwehrhauses in Lützenhardt.