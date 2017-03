Horb a. N. Im Marmorwerk wird’s kuschelig

Wolf: "Die waren hellauf begeistert, als wir ihnen von ›Rock gegen Gewalt‹ erzählt haben und sind jetzt voll motiviert mitzumachen." Auch beim Konzert selbst werden ab circa 21 Uhr zwei Vertreter des Vereins anwesend sein. Sie werden einen Einblick in ihre Arbeit geben. Tatsächlich hätten sie sogar angefragt, ob ein Raum zur Verfügung stehe, der für Gespräche unter vier Augen genutzt werden könne. Das Marmorwerk sei hierfür jedoch zu klein. "Da wäre die Kaserne idealer gewesen", so Wolf. Das neue "Quartier 77" war für die vierte Auflage von "Rock gegen Gewalt" ja eigentlich angedacht, jedoch klappt das nun doch nicht, da die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen seien. "Schade", finden Wolf und Ott. Das Marmorwerk sei ja eigentlich nicht geeignet, hieß es schon vergangenes Mal. "Das nächste Konzert ist dann sicher in der Kaserne", ist Ott überzeugt.

Was nun noch gesucht werde, seien fleißige Helfer. Jeder werde gebraucht: Egal ob beim Kochen des veganen Essens für die Bands, beim Thekenverkauf, an der Spendenkasse oder beim Kloputzen. Auch neue Ideen sind willkommen. "Wenn jemand Aerobic machen will, soll er sich melden", formuliert es Ott überspitzt. "Auch wenn jemand einen Film oder Bilder vom Konzert machen will, wäre das super."

Christian Ott und Madeleine Wolf sehen ihre Funktion darin, die Kinder und Jugendlichen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie man so eine Veranstaltung organisiert. "Es ist ja egal was man organisiert: eine Blutspende, einen Geburtstag oder ›Rock gegen Gewalt‹", so Ott. "Eigentlich möchten wir, dass das Projekt irgendwann ein Selbstläufer wird. Die Kids sollen etwas aufbauen."

Wolf ist überzeugt, dass das Festival ein voller Erfolg wird und, dass es auch dieses Mal wieder friedlich ablaufen wird. "Die vergangenen Male gab es keine Ausschreitungen oder Unfug." Christian Ott: "Für die Leute vom Security waren es drei langweilige Veranstaltungen." Auch die Security-Firma biete ihren Dienst übrigens kostenlos an, quasi nur "für ein Bussi auf die Backe", betont Wolf.

Weitere Informationen: Freiwillige Helfer können sich per E-Mail unter info@lautpegel.de oder jugendarbeit. horb@gmx.de melden.