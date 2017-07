Horb a. N. Im Grünen auf der Brücke in andere Welten

Horb. Auch in diesem Jahr klappte es wieder einmal mit dem angedachten Austragungsort. Keine Schlechtwetterfront zwang zur Verlegung des Leseabends ins nahegelegene Kloster, und selbst die marode Treppe vom Schurkenturm runter in den Garten hielt so manches Schwergewicht aus.

Auf der To-Do-Liste von Dekanatsreferent Achim Wicker und Iris Müller-Nowak stand zwar "Herr Hantel richtet die Treppe", aber scheinbar hatte er dies vergessen. Ging auch so und hat gepasst. Obwohl sich also die eigentlich als Unglückszahl apostrophierte 13 als wahre Glückszahl erwies, musste das Krisenmanagement des Veranstalters einspringen, als die Mikrofonanlage partout keinen Laut von sich geben wollte. Selbst so freundliche Aufforderungen wie: "Lupft hinten mal die Füße, ihr steht auf der Leitung" nutzten nichts, und deshalb mussten die Vorleser in diesem Jahr auf ihren bequemen Sessel verzichten und im oberen Teil des Gartens Platz nehmen, damit man sie überall wenigstens so einigermaßen gut hörte. Die Besucher selbst mussten sich zwar mit den etwas unbequemen Bierbänken als Sitzgelegenheit begnügen, doch die "Altgedienten" unter ihnen wussten, dass man mit mitgebrachten Decken und Sitzkissen so einiges Ungemach für das Hinterteil abfedern konnte.

Der Rest des Zuhörer-Körpers, vor allem das Gehör und das Gehirn, wurden dafür mit vier völlig unterschiedlichen Wortbeiträgen und der Musik von Regionalkantor Karl Echle verwöhnt, und selbst für das leibliche Wohl hatten die Gastgeber wieder einmal aufs Beste gesorgt. Echle hatte sich für sein musisches Zwischenspiel Miniaturen des italienischen Komponisten Ludovico Einaudi ausgesucht, die dieser überwiegend auf dem großelterlichen Weingut im Piemont komponierte. Entsprechend locker beschwingt kam daher auch so manche Note über die Anlage. Mit "Prima Vera", dem Frühling, fing es an, wurde wenig später "Fairytale" also märchenhaft, um vor der Pause von "Il giorno", den Tagen, zu erzählen. Es waren durchweg kleine, kostbare, in Noten gefasste Momente, die Echle wunderbar auf dem E-Piano darbot.