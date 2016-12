Horb a. N. Im Einkaufsdschungel

Was versteckt sich in unseren verarbeiteten Nahrungsmitteln? Was steckt in der Zutatenliste, was bedeuten die Inhaltsstoffe, und wie werden die Menschen zum Kaufen verführt? Auf diese und weitere Fragen geht AOK-Ernährungsberaterin Elfrun Honz als Referentin ein. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr auf dem Steiglehof in Horb.

Anmeldungen sind bis zum 15. Januar bei Diana Hübl, Telefon 07541/55 56 82, möglich. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen statt.