Horb a. N. Im Dialog mit der Bundeskanzlerin

Horb. Alle zwei Jahre treffen sich rund 100 weibliche Führungskräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie weibliche Nachwuchskräfte aus naturwissenschaftlich-technischen Fächern mit der Regierungschefin im Kanzleramt. Beim jüngsten Treffen diskutierte Merkel mit ihren Gästen über Führen in Teilzeit und den Einfluss unbewusster Stereotype bei der Personalauswahl. Für Claudia Gläser mehr als eine spannende Gesprächsrunde: "Das ist ein Format, aus dem Netzwerke entstehen und woraus ich auch diesmal einige Ideen mitnehmen konnte."

Dabei brachte sich die geschäftsführende Gesellschafterin der Gläser GmbH erneut mit eigenen Erfahrungen in die Diskussionsrunde ein. In dem Horber Unternehmen leitet bereits die erste Frau eine Abteilung in Teilzeit. "Das kann sehr gut funktionieren", ist Gläsers Meinung, was ihr aus dem Fachforum aus bestätigt wurde. Dazu bedürfe es eines gegenseitigen Vertrauens, auch unter den Kollegen, einer unterstützenden Unternehmenskultur und einer strikten Selbstorganisation. Führen in Teilzeit sei ein wichtiges Arbeitszeitmodell, aber "es ist auch ein Geben und Nehmen".

Wo weiblichen Führungskräften die Möglichkeit eingeräumt werde, Verantwortung in Teilzeit wahrzunehmen, sei die Fluktuation eindeutig geringer. Interessantes und ausbaufähig ist in Gläsers Augen das Job-Sharing, "weil man sich dann mit seinem Partner nicht nur permanent austauschen kann, sondern sich sogar gegenseitig coacht". Claudia Gläsers Überzeugung: "Führen in Teilzeit ist ein Erfolgsmodell, das noch mehr gelebt und gefestigt werden muss". Doch müsse dazu "die ganze Belegschaft mitgenommen werden".