Horb a. N. Ihre Freizeit widmet sie den sportlichen Angeboten

Nach der Geburt ihrer beiden Söhne – Jörg und Tobias – gründete Brigitte Meintel im Jahre 1975 die Gymnastikgruppe des SV Dießen. Von da an besuchte Meintel regelmäßige Fortbildungen vom Schwäbischen Turnerbund (STB) und des Turngau Schwarzwald und ließ sich ferner an der Landessportschule in Ruit ausbilden. Als Übungsleiterin der Gymnastikgruppe war Meintel bis 2013 beim SV Dießen tätig.

Doch auch Abseits sportlicher Gefilde engagierte sich Meintel zu jener Zeit. So organisierte Meintel 1975, dass die Kinder aus Dießen mit dem Schulbus mitreisen konnten, um den Kindergarten in Dettlingen besuchen zu können. "Damals hatten die Mütter keinen Zweitwagen", erinnerte sich Meintel in einem persönlichen Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Während einer ihrer zahlreichen Fortbildungen im Jahr 1979 machte Meintel Bekanntschaft mit dem damaligen Sportkreisvorsitzenden des Landkreises Freudenstadt, Walter Schroth. Dieser bot ihr das Amt als Sozialreferentin an, welches sie zunächst für zwei Jahre ausübte. Zur selben Zeit begann Meintel, sich als Mitglied im Ortschaftsrat Dießen kommunalpolitisch zu engagieren (1979-1989). Als Frauenreferentin bot Meintel ab dem Jahr 1981 zahlreiche Lehrgänge im Frauen- und Seniorenbereich in Sportvereinen an. Zwanzig Jahre lang hatte sie den Posten der Frauenreferentin inne und führte das Amt – mangels Nachfolge – für weitere drei Jahre kommissarisch aus. Nach ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Chefsekretärin in der Inneren Abteilung im Hospital "zum Heiligen Geist" in Horb ging Meintel 2007 in den Ruhestand.

Als Übungsleiterin bei anderen Vereinen aktiv

Ihre Freizeit widmete die Rentnerin weiterhin dem Frauen- und Seniorensport. Seit 2008 ist die rüstige Seniorin als Übungsleiterin beim ASV Rexingen sowie seit 2013 beim TSV Dettingen tätig. Im Jahr 2008 wurde sie in das Vorstandsteam des "Fördervereins zur Erhaltung der Burgruine Hohendießen" gewählt. Dort begleitet sie seit 2009 das Amt der Schriftführerin.

Rückblickend stellt Meintel fest, dass sich heute noch jegliche ihrer Hobbys verwirklichen lassen. Neben Wandern und Lesen möchte sie auch weiterhin noch gerne auf den Skiern stehen. "Wenn auch etwas langsamer als damals, aber es geht noch", stellte die sportliche Rentnerin amüsiert fest. Und noch etwas sei im Laufe der Jahre dazugekommen: das Schwimmen. "Im Sommer trifft man mich und meinen Mann regelmäßig im Freibad an", verriet Meintel.