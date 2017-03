Horb a. N. "Ihr bringt euch viel im Stillen ein"

In seinem Rechenschaftsbericht ging Zink danach detailliert auf die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr ein. Er durfte zu dieser Sitzung auch die neue Kreisfrauenvertreterin Annerose Trost aus Freudenstadt begrüßen, die das Podium der Hauptversammlung nutzte, um sich kurz vorzustellen.

Der Vorsitzende berichtete von Tagungen und Schulungen auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene sowie von der Kreisverbandskonferenz in Glatten. Er besuchte als Kreisvertreter auch den Landesverbandsvorstandstag in Stuttgart. Selbstverständlich kam auch im vergangenen Jahr der gesellschaftliche Teil der Aktivitäten der Talheimer VdK’ler nicht zu kurz. Wie jedes Jahr kassierten sie beim Fasnets­umzug die Eintrittsgelder und besuchten beim Jahresausflug gemeinsam die große Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Zudem gab es Fahrten zu einem Musical in Stuttgart und in den Europapark. Am 16. November, dem Volkstrauertag, nahm eine VdK-Abordnung an der Gedenkfeier für die Opfer beider Weltkriege teil und Ortsvorsteher Staubitzer dankte Zink und seinen Verbandsmitgliedern dafür, dass sie ihn bei der Kranzniederlegung nicht alleine ließen. "Ihr bringt euch viel im Stillen in das Geschehen des Dorfes ein." Zink erinnerte noch abschließend noch an die gut besuchte Adventsfeier im Sportheim Obertalheim. Die meisten Aktivitäten, stehen auch in diesem Jahr wieder auf dem Terminkalender der Talheimer-VdK-Mitglieder. Finanziell steht der Ortsverband gut da, wie man später von Kassierer Heinz Lutz hörte.

Bei den Wahlen wurde Oswald Zink im Amt des Vorsitzenden bestätigt, als sein Vize wird ihn weiterhin Winfried Klink unterstützen. Kassierer Heinz Lutz wird dagegen nur noch für ein Jahr dieses Amt ausüben, seinen Schriftführerposten legte er aus gesundheitlichen Gründen gleich nieder. Als Frauenvertreterin der Talheimer Ortsgruppe wurde Sieglinde Schlotter bestätigt, und mit dem neuen Ausschussmitglied Wolfgang Stäb und den beiden Revisoren Kornelia Pfeffer und Martin Klink ist das Führungsteam wieder gut besetzt.

Elisabeth Schäfer und Manfred Weber wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im VdK mit dem Treuabzeichen in Gold geehrt.

Rudolf Bock, Willi Isleib, Alfons Schlotter, Karl-Heinz Schlotter, Sonja Schlotter, das Ehepaar Martina und Richard Straub sowie Klaus Wehle durfte diese Auszeichnung für zehn Jahre Mitgliedschaft in der silbernen Ausführung entgegennehmen. Kurt Edelmann, Theresia Faßnacht, Uwe Hinger, Sonja Kreidler, Henry Schnell sowie Gabriele Wettengl und Katrin Zink sind ebenfalls seit zehn Jahren Mitglieder im VdK, konnten jedoch an diesem Nachmittag nicht an der Sitzung teilnehmen.

Winfried Klink war es, der abschließend zum offiziellen Teil der diesjährigen Hauptversammlung den Dank der Talheimer Mitglieder für das Engagement von Oswald und Antonie Zink überbrachte.