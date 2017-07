Horb a. N. Ihlingen feiert den heiligen Jakob

Zuerst ist um 10.30 Uhr der Festgottesdienst mit Pater Jennis Thomas und Diakon Klaus Konrad in der Jakobuskirche, und danach beginnt das Fest, das vom Ihlinger Filialausschuss wieder bestens vorbereitet wurde. Die Leitung dabei hatte Ludwig Brenner, dem viele Filialausschussmitglieder sowie Helferinnen und Helfer zur Seite standen. Es gibt ein leckeres Mittagessens – und nachmittags auch ein Kaffee- und Kuchenangebot. Die Jakobusband unter der Leitung von Josef Gunkel begleitet wieder die Gottesdienstfeier und spielt dann auch zum Frühschoppen und Mittagessen auf. Nachmittags spielt zur Kaffeezeit die Jugendband, organisiert von David Daltoè. An diesem Tag ist auch in Ihlingen die OB-Wahl in den Räumen der Ortschaftsverwaltung, sodass man hier als Wähler gleichzeitig einen Halt beim Fest einlegen kann. Ortsvorsteher Dietz hält gegen 12 Uhr auch ein Grußwort, wie es üblich ist. Die Ihlinger haben – so wie es Diakon K. Konrad mitteilt – immer irgendeine neue Renovierungs- oder Baumaßnahme als Überraschung zu bieten: In diesem Frühjahr wurden die Toiletten erneuert und auch neu gefliest. Dies geschah mit Eigenmitteln und großteils auch in Eigenregie. beim Eingang zur Kirche und zum Friedhof hängt jetzt auch ein Schaukasten der Kirchengemeinde.