Horb a. N. Ideales Umfeld für Berufseinsteiger-Infos

An so einem "Tag der Ausbildung" ist die Möglichkeit für ein erstes Gespräche mit maßgeblichen Personen, wie zum Beispiel dem Ausbildungsleiter für die gewerblichen Azubis, Jürgen Scherrmann, oder mit Carolin Schwenk, die für die Betreuung der DH-Studenten verantwortlich zeichnet, wesentlich leichter als sonst.

Ein Umstand, von dem vor allem die Eltern der zukünftigen Azubis wissen. Deshalb sah man unter den Besuchern viele Vater-Tochter/Sohn-Duos, die sich das Ausbildungsangebot in diesem namhaften Industrieunternehmen einmal direkt vor Ort anschauten und sich auch erklären ließen.

Erstes Ziel der Gäste war meist der Infostand, an dem man von einigen Lehrlingen aus dem gewerblichen Bereich in Empfang genommen wurde und mit einem Flyer, auf dem alles Wissenswerte über das Programm des Tages stand, versorgt wurde. Dann konnten sich die Interessierten entscheiden, ob die Ausbildung in Richtung Duales Hochschulstudium gehen soll oder ob die gewerbliche Schiene bevorzugt wird. Nutzt man die Möglichkeiten sich für einen Studienplatz an der Dualen Hochschule zu bewerben, stehen die Berufsfelder Maschinenbau – Fachrichtungen Konstruktion und Entwicklung sowie Produktionstechnik, aber auch der Studiengang Mechatronik oder das Wirtschaftsingenieurwesen zur Auswahl. Aktuell sind sechs DH-Studenten im Horber Werk in der kombinierten Ausbildung. Soll es mehr in die gewerbliche Ausbildung gehen, dann bietet Bosch-Rexroth die Berufe Industriemechaniker/in, Metallfeinarbeiter/in sowie Zerspanungsmechaniker/in an und auf der kaufmännischen Seite die Basisausbildung zum Industriekaufmann/frau. Insgesamt sind derzeit 36 junge Menschen in der Horber Niederlassung der Unternehmensgruppe in Ausbildung.

Und dass es ihnen bei ihrem Arbeitgeber Spaß macht, einen Beruf mit guten Zukunftsaussichten zu erlernen, das unterstrichen die Azubis durch ihre Begeisterung, mit der sie für Fragen zur Verfügung standen. Es schwang in den Hinweisen und Erklärungen schon fast so etwas wie Stolz auf das bisher Erreichte mit. Ganz egal ob es jetzt die Industriemechaniker-Azubis im zweiten Lehrjahr waren, die einen drosselklappengesteuerten Hydraulikantrieb erläuterten oder ebenfalls in der Lehrwerkstatt zeigten, was sie mit den CNC-Maschinen, aber auch mit der Feile und dem Schraubstock aus Metall herausholen können. Aber auch die DH-Studenten, die als Highlight die Live-Demonstration einer Softwarelösung im Produktionsentstehungsprozess zeigten, waren mit Elan und viel technischem Know-how bei der Sache.

Bosch-Rexroth wertet gerade die Ausbildung als eine langfristige Investition in die Zukunftssicherung des Unternehmens und gleichzeitig als Basis für die Unternehmenserfolge und Standortsicherungen, wie Carolin Schwenk beim Rundgang durchs Haus betonte.

Wer seine Chance nutzen und sich beim Horber Hydraulik-Spezialisten eine Lehrstelle sichern möchte, kann dies ab dem 1. Juli bis zum 31. August unter der Web-Adresse www.boschrexroth.de/Berufsausbildung online tun. Begeisterungsfähigkeit und sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten werden von den Auszubildenden ebenso erwartet wie Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.