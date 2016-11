Horb a. N. "Ich vermisse ein bisschen den bezahlbaren Wohnraum"

Horb. Im Ausschuss gab es für den ersten "Kasernen-Masterplan" Zustimmung, aber auch Kritik. Thomas Bauer, sachkundiger Einwohner, störte sich daran, dass der große Spielplatz am Hang hinter dem Tor des Sportplatzes entstehen soll: "Das ist ganz am Rand. Solch ein Spielplatz für alle Bewohner sollte mehr ins Zentrum rücken." OB Rosenberger antwortete: "Ich habe es so verstanden, dass dort der große Spielplatz hin soll. Das heißt aber nicht, dass es nicht woanders noch kleinere Spielpunkte gibt." Maier wies darauf hin, dass ein großer Spielplatz wegen der Lärmbelästigung gewisse Abstände zu Gebäuden braucht und deshalb dort der ideale Platz sei.