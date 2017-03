Horb a. N. "Ich mag das Perfekte nicht"

H orb. "Es gibt bei mir selten Bilder, in denen kein Mensch versteckt ist", beichtet Gisa Klemm mit einem verschmitzten Lächeln. Nicht immer erkennt man den auf den ersten Blick. Doch den Betrachter darauf hinweisen will sie nicht. "Der soll sich selbst Gedanken machen", findet sie. Deshalb tragen viele ihrer Werke auch keinen Namen. Namen würden nämlich verraten, was für die Künstlerin zu sehen ist. Ein Name würde in eine Richtung lenken. Das will Klemm nicht. "Meine Werke kommunizieren mit dem Betrachter. So kriegt jeder eine Antwort darauf, was zu sehen ist."

Oft geht es in ihren Werken um menschliche Beziehungen. "Sie ist ein Menschenfreund", formuliert es Kuratorin Muriel Shah. "Die Arbeiten eines Künstlers spiegeln immer sein Selbst wieder", ist Shah überzeugt. Und so sieht sie auch in vielen Werken von Klemm die Künstlerin selbst – auch wenn die sich nicht darin erkennt. Klemm habe schon häufig gehört, dass ihre Kunst traurig wirke. Das findet sie nicht. "Die abgebildeten Menschen haben vielleicht etwas in sich gekehrtes. Und außerdem", ergänzt sie, "will ich nicht immer nur weiße Zähe zeigen: Das Leben ist nämlich anders." Es bestehe nicht aus 100 Prozent heiter Sonnenschein. "Ich mag das Perfekte nicht." Das erklärt auch, wieso viele ihrer Skulpturen keine Arme haben. "Bei meinen Arbeiten ist der Mensch in seinen Eigentümlichkeiten und Unfertigkeiten mein bevorzugtes Motiv."

Gisa Klemm arbeitet mit diversen Materialien: Gips, Ton, Acryl- und Ölfarben, Metall, aber auch Steinmehl und Sande. Sie experimentiert, sie entwickelt sich, sie entdeckt sich immer wieder neu. Zwischendurch belegt sie Kunstkurse. "Eckhard Bausch hat mir den ersten Grundstein gelegt", sagt sie dankbar. "Bei ihm habe ich meinen ersten Bildhauerkurs und meinen ersten Gipskurs belegt." Seitdem kann sie nicht mehr aufhören – und will es auch gar nicht mehr. "Man hat mich früher geschupst, dass ich weitermache." Wobei sie schon immer kreativ gewesen sei. "Früher habe ich das noch anders ausgelebt: in meinem Garten, durch Stricken und Nähen. Die Kreativität musste schon immer irgendwo raus", sagt Klemm schulterzuckend.