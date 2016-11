Horb a. N. "Ich hab dem dann auf die Zunge gebissen"

Später kam noch heraus, dass die Familien der beiden nicht gut auf sich zu sprechen seien, da die Schwester des Angeklagten unter anderem eine Betrugsmasche auf Kosten der Klägerin abgezogen habe.

Ja, Anfang des Jahres habe er mal eine kurze Beziehung mit der Marianne gehabt, aber das sei schon lange aus. Auf die Frage von Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick, warum er dann annehme, dass die Frau ihn dann erst ein Vierteljahr später mit einer falschen Beschuldigung belasten wolle, konnte er nur antworte: "Gute Frage – keine Ahnung."

Die Geschädigte selbst, gesundheitlich stark angeschlagen, stellte sich trotzdem den Fragen von Richter, Staatsanwalt und Verteidiger. Sie schilderte die Vorgänge in der Nacht folgendermaßen. Sie habe sich kurzfristig dazu aufraffen können, der Bitte eines Bekannten, der in dieser Nacht zufällig in Horb war, zu folgen, um sich mit ihm in der Gaststätte in der Hirschgasse auf ein kurzes Hallo und einen Drink zu treffen. Also habe sie ihre Schwester angerufen, die mit einer weiteren Bekannten bei ihr in Mühlen vorbeischaute, um sie nach Horb zu fahren. Vereinbart war, dass die beiden Frauen (Schwester und Bekannte) sie etwa eine halbe Stunde später wieder aufsammeln.

Und genau auf dem kurzen Weg von der Bar zum Treffpunkt hätte sie der Angeklagte auf Höhe Steinhaus abgepasst, sie gegen die Kirchenmauer gedrückt und ihr die "Zunge in den Hals gesteckt." "Ich hab dem dann auf die Zunge gebissen und konnte mich losreißen", so ihre weiteren Schilderungen.

Aber was dann kam, war selbst für die Betroffene nicht mehr ganz nachvollziehbar. Anstatt laut um Hilfe zu rufen, habe sie mit ihrer Schwester telefoniert und mit ihrem Bekannten per WhatsApp gechattet. Ein Umstand, der noch zu recht viel Fragebedarf aller maßgeblicher Prozessbeteiligter führte.

Vor allem der Verteidiger ritt bei allen sechs Zeugen penetrant auf diesem Thema herum. Seine Fragetechniken verursachten Bauchweh bis ins Publikum, denn bei ihm hatte man das Gefühl, er könnte Zeuge und Beschuldigten nicht wirklich auseinanderhalten. Auch arbeitete er mit Tricks. So forderte er eine zehnminütige Pause nach der Hauptaussage der Klägerin. Dass diese in dieser Zeit mit ihrer Schwester sprach, wertete er dann als Zeugenbeeinflussung.

Ständig verwechselte er Fakten und Aussagen und ließ sich den Chatverlauf vom Richter bei jeder seiner "Befragungen" vorlesen. Auf die Idee, sich die Zeiten zu notieren, kam der forsche Jurist jedoch nicht. Seine Befragungen zogen den Prozess derart in die Länge, dass sogar der sehr ruhig agierende Staatsanwalt hie und da eingriff und der Vorsitzende so manche Frage als beantwortet wertete. Allein die Klägerin wurde nahezu eine Stunde "durch die Mangel gedreht", wie es Richter Trick später nannte.

Zu allem Unglück erschien auch ein Zeuge, der Bekannte, mit dem sich die Marianne treffen wollte, nicht zur ursprünglich geladenen Uhrzeit. Also musste der Richter dem arbeitslosen jungen Mann hinterhertelefonieren, ihm ein sattes Bußgeld von 1000 Euro androhen, um den Herren dann am Nachmittag in seinem Gerichtssaal zu sehen.

Letztlich bestätigte die sehr aufwendige Zeugenbefragung – es wurden noch ein Polizist, die Schwester der Klägerin sowie deren Freundin und der Kneipenwirt gehört – das Bild, das die Klägerin zeichnete. Der Beschuldigte war vor Ort, doch was tatsächlich geschah, das hat niemand mitbekommen. Es stand Aussage gegen Aussage, doch die Ausführungen der jungen Frau schienen dem Schöffengericht wesentlich glaubhafter. "Es lag nie ein Belastungseifer vor, es gab kein Falschbelastungsmotiv und die Schilderungen der Klägerin machten auf uns einen realen, in keiner Phase konstruierten Eindruck", so die Wertung des Gerichts.

Sieben Monate Haft, deren Vollzug auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt sind, 50 Soziale Arbeitsstunden und die Kosten des Verfahrens schienen als Strafe für diese sexuelle Belästigung sowohl dem Gericht als auch der Staatsanwalt ausreichend. Zudem muss sich der Verurteile einem Bewährungshelfer unterstellen.