Horb a. N. Ich bin der Moster von Altheim

Jonas und Nico haben inzwischen schon die neun Säcke abgeladen und schütten den ersten in die Anlage. Die Äpfel werden in einem grünen Rohr hochgefahren und kommen oben zu Brei zermahlen heraus.

Und dann hilft Edith mit bei der Packpresse: Eine Art Lattenrost einlegen, dann ein Tuch drauf. Scherrmann lässt den Apfelbrei drauflaufen, das Tuch wird eingeschlagen und der nächste "Lattenrost" draufgelegt. Scherrmann: "Weil die Maische komplett im Tuch eingewickelt ist, hat der Apfelsaft weniger Rückstände als bei der Bandmethode, die inzwischen in modernen Anlagen genutzt wird."

"Wenn der Saft mit 75 Grad erhitzt wird, dann gibt es keine Gärstoffe."

Die neun Säcke sind leer. Während Jonas und Nico die Säcke wegpacken, dreht der Moster den Packen unter die Presse. Er zeigt auf das Firmenschild: "Vom Lauffer aus Horb. 1986 gebaut."

Der Hahn unter dem Packen ist schon auf. Dann schiebt die mächtige Hydraulik den Packen mit dem Apfelbrei nach oben. Der Saft läuft in ein riesiges, weißes Becken. Als nächstes legt der Moster einen Saugschlauch in das weiße Becken. Er zieht den dunkelbraunen Saft durch ein hochglänzendes Edelstahl-Teil. Scherrmann: "Das ist der Filter."

Durch graue Rohre gehts in den nächsten Raum. Hier hat Edith Burster schon die alten Pappkartons vom 5-Liter-Pack abgelegt. Sie lächelt: "Das kann man doch wiederverwenden." Der Moster lässt gerade das erste, weiße 100 Liter-Fass vollaufen. Dann geht er zur Abfüllmaschine nebenan: "Ich muss jetzt anheizen. Wenn der Saft mit 75 Grad erhitzt wird, dann gibt es keine Gärstoffe."

Zwei Minuten später ist er zufrieden. Schnell den Plastikbeutel für den Apfelsaft geholt und in die Abfüllanlage einlegt. Der Moster: "Außen ist die Folie extrem stabil, innen ist ein lebensmittelechtes Material." Die Waage zeigt 4,9 Kilo, der Moster dreht den roten Hahn zu und klickt noch den schwarz-roten Zapfhahn aus Kunststoff ein.

Den Beutel noch in den Pappkarton – und fertig. Scherrmann: "So, jetzt müsst ihr abfüllen. Ich habe drüben genug zu tun." In der Tat: Nico und Jonas haben schon angefangen, die Tücher mit der Maische in den Hänger zu leeren. Nico sagt: "Das schütten wir in den Wald. Rehe lieben das als Futter." Die "Lattenroste" stehen an der Wand, die Tücher liegen an der Maschine. Sieht so aus, als ob der Moster noch so einiges zu tun hat.

Schnell noch ein Mostgefäß an einen Dorfbewohner abgegeben, der mit dem Fahrrad gekommen ist. Und Zeit für eine Bilanz. Scherrmann: "Pro Saison gehen hier zwischen 5000 und 6000 Kisten mit Apfelsaft raus."

Der Herstellungsprozess dauert je nach Menge gut zwei Stunden

Die Termine zum Mosten –­ sie werden telefonisch vergeben. Rainer Scherrmann: "Solch ein Herstellungsprozess dauert –­ je nach Menge –­ gut zwei Stunden. Montag ist bisher mein letzter Termin. Vielleicht noch mal nächsten Samstag. Ich muss ja auch wieder meiner normalen Arbeit nachgehen."

Es riecht lecker in der Mosterei. Sie wird vom Heimat- und Kulturverein Altheim betrieben. Scherrmann nimmt sich jedes Mal in der Saison im Herbst Urlaub, damit die Streuobstbesitzer der Region weiterhin das leckerstes Getränk "Made in Altheim" genießen können.