Horb a. N. Hund verrät Drogen-Plantage

Dem Mann selbst ist die Hausdurchsuchung am 10. Juli vergangenen Jahres so in die Knochen gefahren, dass er seitdem keinen Joint mehr angerührt hat. Dies belegte er dem Gericht durch ein Drogenscreening, dessen Ergebnis er vorlegte. Weitere dieser Screenings, von denen jedes 120 Euro kostet, wird der Beschuldigte freiwillig – aber immer mit einem Blick in Richtung Führerschein – noch machen, und bei der Drogenberatung findet er sich auch seit Dezember regelmäßig zu den Gesprächsrunden ein.

Ob er von den anderen Drogen, den LSD-Pillen oder den Pilzen mal was probiert habe, wollte Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick wissen, und der Gefragte konnte glaubhaft versichern, dass insbesondere die Pilze nichts für ihn waren. "Einmal und nie wieder", so sein Fazit.

Vor diesem Gesamt-Hintergrund fiel es auch dem Vertreter der Staatsanwaltschaft leicht, vom Vorwurf des schwungvollen Handels abzurücken und anzunehmen, dass der Beschuldigte aus dem Anbau der Hanfpflanzen keine Gewinnabsicht zog. Auch war er bisher nie in der Szene in Erscheinung getreten, hatte keinerlei Vorstrafen, ging beruflich einen geraden Weg und wird von seiner Familie – die Mutter war mit in der Verhandlung – doch auch etwas überwacht. Da er sich zudem professioneller Hilfe, dank des Rats seines Anwalts, bedient, um von den Drogen loszukommen und auch die 1,8 Gramm noch im überschaubaren Rahmen lagen, ging man auf Anraten des Gerichts von einem minderschweren Fall aus.

120 Tagessätze zu je 15 Euro wollte der Staatsanwalt als Strafe für dieses Vergehen verhängen, der Anwalt des jungen Mannes plädierte auf 90 Tage. "Bei 120 Tagessätzen wäre mein Mandant eintragungspflichtig vorbestraft. 90 Tagessätzen würden zwar auch im Bundeszentralregister aktenkundig, doch so wäre wenigstens sein polizeiliches Führungszeugnis unbelastet."

Das Schöffengericht folgte diesem Antrag. "Wir geben ihnen ein Chance – aber kommen sie bloß nicht wieder, wir merken uns das und reagieren dann richtig sauer", gab Trick dem Täter mit auf seinen weiteren Weg. Neben der Geldstrafe muss der Verurteilte auch die Kosten des Verfahrens zahlen, so ein abschließender Hinweis. Da beide Parteien auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil noch im Gerichtssaal gültig.