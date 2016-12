Horb a. N. Hürde: Wohnungssuche für Syrer

Ein wichtiges Thema am Abend waren die Probleme in der Wohnungssuche. Leider komme es immer noch zu großen Benachteiligungen, sobald von syrischen Flüchtlingen gesprochen wird. Viele syrischen Familien brauchen dringend eine Unterkunft, da sie zurzeit zu mehreren Personen auf wenigen Quadratmetern auskommen müssen. "Das ist einfach nur menschenunwürdig, wenn eine Mutter mit ihren vier Söhnen in einem Zimmer auskommen muss", so eine freiwillige Helferin. Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und Vertreter des Freundeskreis Asyl wünschen sich mehr Toleranz und Offenheit. "Es wäre so schön, wenn Menschen ihre Hilfe anbieten würden. Einfach auf die syrischen Mitbürger zugehen und nach ihrem Befinden fragen." Oft wären Menschen unsicher, ob sie überhaupt in der Lage wären, zu helfen. "Wenn man aus Herzen jemanden etwas Gutes wünscht und helfen möchte, dann eröffnet sich immer ein Weg."

Auch wäre die Kommunikation ein großes Problem. Leider bekamen nicht alle von solchen Glaubensbegegnungen etwas mit. So kam der Vorschlag, Einladungen auch in arabischer Sprache zu drucken, um mehr syrische Flüchtlinge zu erreichen. Das Hauptziel liege darin, dass man sich kennenlernt und mehr voneinander mitbekommt.

Der nächste Begegnungsabend mit syrischen Flüchtlingen findet am 17. März um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.