Horb a. N. Horbs schönste Penthouse-WG

Im ersten und zweiten Stock sind jeweils vier Wohnungen geplant. Haipt: "Die werden gut 50 Quadratmeter groß. Zwei Zimmer, Küche und Bad. Alle werden große Fenster nach Süden (also Richtung Einkaufszentrum, Anm. d. Red.) bekommen."

Das heißt, dass die Wohnungen lichtdurchflutet sein werden. Denn: Haipt plant, dass die Hälfte der Außenwandfläche dann von den Glaselementen eingenommen wird.

Und im dritten Stock kommt die "Penthouse-WG". Haipt: "Hier soll es auf jeden Fall vier Zimmer mit Gemeinschaftsküche und Bad geben. Vielleicht reicht der Raum auch noch für ein komplettes Appartement."

Die Zimmer sollen gut 16 Quadratmeter groß sein. Und das dürfte für alle, die sich ein WG-Leben vorstellen können, die beste Penthouse-WG von Horb werden. Denn: Wer jetzt am Gebäude hochschaut, sieht, dass oben die Fassade schon abgetragen ist. Und kann den Vorsprung erkennen. Und hinter diesem Vorsprung ist auf voller Gebäudebreite die zukünftige Sonnenterrasse.

Geschätzt drei Meter breit, ohne Abtrennungen. Gegen Regen schon jetzt mit einem Glas-Stahldach geschützt. Das wird dann aber neu. Der Blick schweift auf das Kreidler-Hochhaus, über die Christophorusbrücke hin zum Einkaufszentrum. Und vor allem nach Süden!

Noch besser: Hinter dem Gebäude steht die zukünftige Dachterrasse. Haipt: "Bisher ist dort die Lüftungstechnik für den Drogeriemarkt aufgebaut. Doch die kommt weg."

Auch diese zukünftige Dachterrasse lag gestern Mittag in der Sonne. Dahinter: das Grün der Sommerhalde.

Schon jetzt, wo hier noch die Lager- und Büroräume der Drogerie Müller sind, bekommt man Lust, hier zu wohnen. Peter Haipt lacht: "Hier bin ich großgeworden." Er zeigt auf einen Kupferboiler, der noch mit Kohle befeuert wird: "Der wurde Samstagnachmittag immer beheizt, dann wurde die ganze Familie geschrubbt. Beim Umbau wird der dann mit Plexiglas verkleidet – um zu zeigen: So war es früher."

Liebevolle Details, Sonnenbalkon nach Süden, Dachterrasse, große lichtdurchflutete Fenster. Man sieht: Haipt will sein Elternhaus zu einem neuen Schmuckstück machen. Noch besser: Es werden nur Mietwohnungen!

Haipt: "Ich denke, dass hier in der Kernstadt ein absoluter Bedarf besteht. Ich vermiete schon jetzt Wohnungen an das Hesse-Kolleg und an BA-Studenten. Deshalb plane ich jetzt schöne Wohnungen, aber keinen Luxus."

Die Pläne. Sie werden jetzt bei der Stadt eingereicht. Haipt: "In den Vorgesprächen hat es bisher eine positive Rückmeldung des Rathauses gegeben. Ich hoffe, dass wir jetzt mit den konkreten Plänen eine Baugenehmigung bekommen und auch den Städtebau- und Sanierungsausschuss vom Gesamtkonzept überzeugen können."

Das neue Einkaufszentrum wird am 26. Oktober 2017 eröffnen. Dann wird das Gebäude leer sein.

Haipt: "Wenn alles optimal läuft, dann hoffe ich, dass wir vielleicht schon Anfang Dezember mit dem Umbau starten können. Dann kann im nächsten Sommer schon vermietet werden."