Horb a. N. Horbs mächtigster Mann macht weiter

Horb-Bildechingen. Die Aula der kaufmännischen Berufsschule in Böblingen am Montagabend. Im Mittelpunkt: Horbs mächtigster Mann. Roland Bernhard. Er startet seine zweite Amtsperiode und wird von Stuttgarts Regierungspräsident Wolfgang Reimer vereidigt. Auch Bernhards Eherfrau Maria und seine fünf Kinder mit Freunden sitzen in der ersten Reihe.

Und obwohl Bernhard sich klar zu seiner Liebe zum Landkreis Böblingen bekennt, steht immer wieder bei den Rednern Horb-Bildechingen im Mittelpunkt. Herrenbergs OB Thomas Sprißler, auch Vize-Vorsitzender des Kreistags: "Laufstark, zäh, kämpft bis zum Umfallen. So wird Landrat Bernhard von den Fußballern des ASV Bildechingen beschrieben, wenn er auf Torjagd gegangen ist." In den acht Jahren der ersten Amtsperiode habe Bernhard einen "gemeinsamen Weg" mit den Kommunen gefunden. Sprißler: "Sie sind ein omnipräsenter Landrat, auch wenn Ihr Privatleben außerhalb des Platzes im Landkreis Böblingen stattfindet. Bei der Familie gewinnt er Abstand, von seinen sechs Kindern wird er geerdet." Auch Wilfried Dölker, Bürgermeister von Holzgerlingen, will Bernhard privat – aber auch nur das – weiter in Bildechingen sehen: "Sie wissen aus Ihrem Umfeld von Bildechingen, dass er Umgang mit Streuobst wie auch unser Landkreis seine Tücken hat. Bleiben Sie so umgänglich, und behalten Sie Zeit für Ihre Familie."

Bernhard gesteht dann in seiner Dankesrede, dass es ihn "drei Essen mit meiner Frau Maria gekostet hat, um noch mal acht Jahre als Landrat dranzuhängen. Neben dem Landkreis ist mir meine Familie wichtig." Und: "Obwohl die Familie immer nicht weiß, ob er kommt oder nicht – Sie sehen, die Familie funktioniert. Das können Sie an der Anzahl feststellen."