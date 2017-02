Horb a. N. Horbs Konzept der Alamannen-Ausstellung wird gefördert

Die Natur und Wanderfreunde Dürrenmettstetten möchten in unmittelbarer Nähe des Aussichtsturms in Sulz-Dürrenmettstetten eine Wander- und Schutzhütte errichten. Diese wird frei zugänglich sein und kann von Wanderern und Radfahrern der vorbeilaufenden Rad- und Wanderwege genutzt werden. Gleichzeitig organisiert der Verein hier auch verschiedenste Freizeitveranstaltungen wie Open-Air-Kinoabende.

Das Projekt der Stadt Oberndorf, das tatkräftig mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt wird, dreht sich um die Neugestaltung des zentralen Platzes am Bürgerhaus Krone in Bochingen. Dieser ist häufig Schauplatz von Veranstaltungen des örtlichen Bürgervereins und soll daher barrierearm ausgestaltet werden. Ebenfalls für Freizeitveranstaltungen wird das wiederentdeckte Rondell in Vöhringen genutzt. Um bei Konzerten und Reden eine ausreichende Akustik zu erreichen, möchte die Gemeinde die ehrenamtlich installierte Naturbühne mit einer Beschallungsanlage ausstatten.

Aus dem Bereich der Landschaftspflege kommt das Projekt des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Rottweil. Der Verein möchte im Frühjahr dieses Jahres eine Ausbildung zum Streuobstpädagogen oder zur Streuobstpädagogin durchführen mit dem langfristigen Ziel, den Erhalt und die Pflege der Streuobstwiesen zu gewährleisten. Die ausgewählten Projekte beanspruchen Leader-Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von rund 300 000 Euro. Zuvor steht jedoch noch die formale Prüfung durch die jeweiligen Bewilligungsstellen.

Weitere Informationen: www.leader-oberer-neckar.de