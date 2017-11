Horb a. N. Horber Weltladen-Team ist offen für neue Helfer

Dezernatsreferent Wicker: "Der Eine-Welt-Laden ist der Schlusspunkt der Einkaufsstadt Horb. Für uns ist der Laden aber wichtig. Unsere Waren sind etwas teurer als im Supermarkt. Aber wenn man daran denkt, was dieses bisschen Mehr am Preis an Positivem bewirkt, ist der kleine Aufschlag ein Riesen-Gewinn an die Lieferanten in den armen Ländern."

Gut: Der Eine-Welt-Laden spielt durch die ehrenamtliche Arbeit nicht nur Geld ein, sondern macht auch Gewinn. Und von diesem Gewinn profitieren auch die Benachteiligten. Wicker: "Jährlich werden sechs mal 500 Euro an Projekte gespendet. Für Projekte nach den Naturkatastrophen in Haiti, in Nepal, aber auch für den Tafelladen oder das Drachenei."

Auch gut: Während der Fair-Trade Brunch gefloppt ist (wir berichteten), ist das neue Format des "Fair-Trade Abendessens" im Steinhaus ein voller Erfolg. Wicker: "Wir hatten nur 100 Plätze, aber 120 Anmeldungen."

Und der Eine-Welt-Laden, der nicht nur Kaffee, Textilien, Schokolade oder Tee verkauft, geht auch raus. Margret Stemmle: "Wir besuchen Kirchengemeinden oder sind auf der Leistungsschau." Ursula Nagel: "Wir werden noch einmal in den Gemeinderat gehen und dafür werben, dass wir unser Projekt noch weiter in die Ortschaften heraustragen."

Klar, dass man auch für diese Außeneinsätze noch Helfer benötigt. Wie stressig ist das Verkaufen im Eine-Welt-Laden?

Nagel: "Mal ist einiges los, mal ist es ruhig. Da hat man dann Zeit, in Ruhe das Material zu lesen, damit man mehr über die Waren und ihre Lieferanten erfahren kann."

Hört sich also gut an. Und wer Lust hat, mit anzupacken, für den gibt es einen Info-Termin im ParaDios im Welt-Laden. Donnerstag, 30. November.

Wicker: "Wer Interesse hat, der bekommt bei seiner Verkaufs-Tätigkeit im Laden auch eine Patin zur Seite gestellt, damit man es unverbindlich ausprobieren kann."

Und klar. Zu Weihnachten sind Geschenkgutscheine aus dem Eine-Welt-Laden eine gute Idee. Wicker: "Wir vom Dekanat verschenken auch gerne die Geschenkkörbe vom Eine-Welt-Laden. Die kommen sehr gut an. In manchen Schulen –­ wie der Rossbergschule –­ werden die Gutscheine auch als Belohnung für Schüler für außergewöhnliches Engagement vergeben."

Weitere Informationen: Interesse, beim "Eine-Welt-Laden" mitzumachen? Info-Abend: Donnerstag, 30. November um 17 Uhr in der Neckarstraße 44, Horb.