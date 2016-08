Horb a. N. "Horber Wein- und Genussdorf" öffnet bald wieder seine Pforten

Mit dabei sind auch einige Harley-Davidson-Motorräder, die KÖ23-Wirt Bernd Rausch über seinen Club organisiert. "Aber alles nur echt alte Bikes", fügte Lino Fradella an, der im Sommer seine Brötchen mit dem Freibad-Kiosk und im Winter mit der Restaurierung von Oldtimern verdient.

Mit am Tisch saß auch Robert Müller aus der Vorstandschaft von "Horb aktiv", der am Sonntag mit seiner Modenschau und dem offenen Einkaufssonntag ein Sozialprojekt für den evangelischen Kindergarten unterstützen will. (Wir berichteten). Einen breiten Raum bei dieser nunmehr fünften Auflage des beliebten Fests nimmt auch in diesem Jahr wieder das Fest der Kulturen ein. Die Mitglieder dieser Gruppe laden wieder einmal zu einem Streifzug durch die Küchen dieser Welt ein. Von frittierten Bananen (Dohdo) bis zu Pof-Pof (Gemüsereis) findet man alles auf der Speisekarte, und mit einem Probierteller kann man sich einen Trip um die halbe Erdkugel zumindest kulinarisch sparen.

Zwei Tage lang – Samstag und Sonntag – verwandelt sich der Bereich beim alten Freibad zum Kulti-Multi-Treff für Jedermann und Jedefrau. Hier darf natürlich Musik und Theatro nicht fehlen. Ein kunterbuntes Programm – von Marschmusik über Kinderchor bis zu Aischas bezauberndem Bauchtanz – wartet auf die Besucher.

Wer’s dagegen bodenständig schwäbisch mag, der ist im "Horber Wein- und Genussdorf" bestens aufgehoben. Spitzenweine aus allen europäischen Toplagen warten hier genauso wie Maultäschle oder das ungarische Fladenbrot "Langgosch."

"Mit dem Fair-Trade-Brunch, der am Samstag vom 10 bis 14 Uhr auf dem Flößerwasen angeboten wird, wollen wir ein leises politisches Statement für den fairen Handel, aber auch den Kauf von regionalen Produkten setzen", betonte Claudia Beuter, die ergänzte, dass man in diesem Jahr auf Diskussionen zu Thema verzichtet, dagegen mit Jazz-Standards eine gewisse Wohlfühlzone schafft.

Als ein unverzichtbares Modul werten die Verantwortlichen auch den ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrerin Susanne Veith und Diakon Klaus Konrad am Sonntag zwischen 10 Uhr bis 11 Uhr auf der Bühne beim Flößerwasen zelebrieren.

Ausstellungen und jede Menge Show-Acts, bei dem sich sowohl regionale Bands als auch Gaststars die Klinke zur Flößerwasen-Bühne in die Hand drücken, runden das gesamte Fest ab und sorgen fast nonstop für allerbeste Unterhaltung.

Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit der Band "Highfive" und um 20 Uhr wird OB Rosenberger die fünfte Auflage von "Unsere Stadt feiert" offiziell eröffnen.

Die Veranstalter erwarten in diesen drei Tagen zwischen 25 000 bis 30 000 Besucher und falls das Wetter mitmacht, dann können es locker noch ein paar mehr werden.

Weitere Informationen: Das gesamte Programm kann man unter: www.Horb.de abrufen