Horb a. N. Horber Tierfreunde wollen den fleißigen Nestbauern helfen

Noch kennt sie jeder, die munter plaudernden Flugkünstler, die das Ende des Winters verkünden und in den nächsten Tagen hier wieder eintreffen werden. Die kleinen Vögel haben dann eine halbe Weltreise hinter sich – sie überwintern in Mittel- und Südafrika. Jahrhunderte lang gehörten sie ganz selbstverständlich in jedes Dorf, auf jeden Bauernhof und auch in jede Stadt. Rudi Apel aus Görwihl gehört zu den besten Schwalbenkennern in Baden-Württemberg. Am Montag berichtete er vor über 40 Schwalbenfreunden im Naturschutzhaus des Nabu über diese Glücksbringer.

Über die Hintergründe berichtet der Nabu: Als Kulturfolger haben sich Mehl- und Rauchschwalben an eine vom Menschen geprägte Umgebung angepasst und kehren häufig wieder an ihren Geburtsort, ja manchmal in ihr Geburtsnest zurück. Doch trotz ihrer Anpassung gehen die Schwalbenbestände seit Jahren zurück. Intensive Landwirtschaft, Versiegelung der Landschaft, schwalbenunfreundliche Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Beseitigung von Nestern machen ihnen das Leben schwer. Ein Mangel an geeignetem Nestbaumaterial, fehlende Nistplätze und unzureichendes Nahrungsangebot sind die Folgen.

Früher fanden sie leicht geeignete Brutmöglichkeiten in Tierställen und verwinkelten Bauernhäusern. Heute sind viele Ställe verschwunden, und an modernen Fassaden bleiben die Naturnester nicht mehr kleben.