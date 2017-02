Horb a. N. Horber Lehrer "stirbt" auf der Bühne

Armin Stuirbrink, geboren in Ludwigshafen am Rhein, ist seit 1983 als Lehrer für Mathematik und Physik am Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb am Neckar tätig. Schon in seiner frühen Jugend sammelte er musikalische Erfahrungen bei Singspielen im Jugendchor des Carl-Bosch-Gymnasiums in Ludwigshafen. Viele Jahre später war er ehrenamtlicher Musik-Redakteur und Moderator beim FRF (Freies Radio Freudenstadt). Seit 2007 ist Armin Stuirbrink wieder aktiv als einziger Tenorsänger in der Sing-Art Concordia in Weissach. Er wirkte unter anderem bei Chorprojekten wie "Die 10 Gebote" und "Luther" mit. Man konnte ihn bereits in vielen solistischen Auftritten bei verschiedenen Chorprojekten der Sing-­Art Concordia erleben.

Bereits seit Oktober 2016 proben die Solisten in kleineren Gruppen ihre zahlreichen Szenen: Laurey (Anne-Katrin Meyer), die junge hübsche Sängerin und Tänzerin aus Berlin, gewöhnte sich an ihre Aunt Eller (Petra Strobel, LK Ditzingen), eine resolute, aber herzenswarme Tante. Andrew Carnes (Thomas Bayer) scheuchte seine verzogene Tochter Ado Annie (Sonja Weigel, LK Ditzingen) und ihren Liebhaber Ali Hakim (Philipp Schulz, Stuttgart), einen gewitzten Trödler, über die Bühne, und die stets zündelnde Gertie (Andrea Specht, Gospelchor Bietigheim-Bissingen) brachte mit ihrem besonderen Lachen jeden zum Schmunzeln.

Auf Will Parker wird die Solistentruppe erst ab März treffen, wenn die Solistenproben ab 10. März in die nächste Phase gehen.

Der Chorverband möchte seinen Zuschauern eine Musicalinszenierung in hervorragender Besetzung bieten, heißt es in der Ankündigung. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, und die ersten 300 Karten sind schon verkauft. Diese sind erhältlich bei der Stadthalle Leonberg oder auch auf der Homepage des Schwarzwälder Boten. Veranstaltungen: Samstag, 1. April, 19 Uhr, und Freitag, 7. April, 20 Uhr.

Weitere Informationen: www.chorverband-kepler.de Telefon 07152/4508952, Angelika Puritscher