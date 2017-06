Horb a. N. Horber kommen miteinander ins Gespräch

Ein Schwätzchen halten

"Wir wollen mit den Bürgern ins offene, themenfreie Gespräch kommen", so die Vorstellung von Citymanager Thomas Kreidler, der sich gerade die Samstage als den idealen Zeitpunkt als Einkaufstage der Horber für die neue Initiative ausgesucht hat.

Ein Schwätzchen halten, sich austauschen, Meinungen und Ideen der Gesprächspartner hören, einen Platz anbieten, an dem man einmal die Chance hat, ohne große Probleme und zeitlichen Stress mit Kommunalpolitikern, Verwaltungsexperten und Handeltreibende im lockeren Gespräch zu kommunizieren.

Bei der Auftaktveranstaltung vergangenen Samstag stand neben einigen Mitgliedern der Händlerinitiative auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger im legeren Freizeitdress am Infostand, den man in der Neckarstraße aufgestellt hatte und unterhielt sich völlig zwanglos mit den Passanten. "In den ersten zwei Stunden habe ich schon über 20 Anregungen sammeln können", so das erfreuliche Resümee von Rosenberger gegen 12 Uhr.

Natürlich war das "Lotzer-Haus", auf dessen Bauruine man vom Infostandplatz die beste Aussicht hatte, ein oft angesprochenes Problem, aber auch das im Bau befindliche Einkaufszentrum war ein Top-Thema an diesem Tag. Wer aber denkt, dass sich die Horber nur mit solchen Dingen rumschlagen, der irrt. Da sind die "verantwortungslosen" Mütter, die mit ihren Kindern in der Gutermann-Straße nicht über den Zebrastreifen laufen, unsere Berichterstattung über das Abschlusskonzert der diesjährigen Musiktage, selbst ernannte Künstler, die Horb, solange sie hier wohnen, für sich zu ihrer eigenen Wohlfühlstadt machen wollen, aber auch der neue Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl waren ebenso Diskussionspunkte, wie Palmen und Sand inmitten von Horb, dem Tor zum Schwarzwald. Alles wichtige Punkte, die man dringend "beschwätzen" musste. Durchweg positiv war die Resonanz auf den geplanten Hofladen und damit war man auch automatisch beim Themenschwerpunkt dieser Kick-Off-Veranstaltung.

Kreidler und die Mitglieder von "Horb aktiv" wollen mit ihrer Aktion und dem bewusst als Aktionstag gewählten Samstag ein Signal setzen, dass die Horber ihre Stadt auch als Einkaufsstadt wiederentdecken. Gut, es muss zwar noch einiges auf den Weg gebracht werden, doch mit dem Pfund "Lokal, persönlich und bequem" lässt sich gut wuchern.

"Hier in Horb kennen sich die Leute noch, man kommt noch ins persönliche Gespräch – doch unterhalten sie sich mal mit dem Internet", bringt Kreidler einen wichtigen Aspekt für Horb als Einkaufsstadt ein. Und damit es auch wirklich bequem wird, haben die Mitglieder von "Horb aktiv" vier blaue Sitzbänke, die zunächst vor Läden in der Neckarstraße stehen sollen, spendiert.

Einkaufen, ein Schwätzchen halten, auf den neuen Bänkle sitzend eine Pause einlegen – in Horb gibt’s viel Schönes und man kann gnadenlos gut darüber schwätzen. Dass dieses Angebot des "aktiven Schwätzens" gut angenommen wurde, das konnte man am stets gut frequentierten Infostand sehen und die Initiatoren waren mit dieser Auftaktveranstaltung recht zufrieden.