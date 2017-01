Horb a. N. Horber Gymnasiasten fahren im Sommer nach Shavei Zion

Shavei Zion liegt im Norden von Israel, direkt am Mittelmeer. Der Ort wurde 1938 von einer Gruppe Rexinger Juden gegründet, die noch aus NS-Deutschland fliehen konnten. Viele Familien in Shavei Zion haben Wurzeln in Deutschland und in der Region. Shavei Zion hat einen schönen Badestrand. Man kann mit dem Fahrrad leicht die nächste Stadt Naharia erreichen. Es gibt einen Reiterhof, ein nettes Café und kleine Läden. Die mittelalterliche Stadt Akko mit ihrem großen arabischen Basar ist nur wenige Kilometer entfernt. Auf dem Reiseprogramm stehen auch Jerusalem und das Tote Meer. Die Kosten pro Person betragen 850 Euro.

Wer kann teilnehmen? Das Mindestalter für Jugendliche bei Reiseantritt (5. Oktober) ist 16 Jahre. Die gemeinsame Sprache während des Austauschs ist Englisch. Die Familien der teilnehmenden Jugendlichen sollten bereit sein, die israelischen Austauschpartner beim Besuch im Juli 2017 freundlich aufzunehmen und das Programm in Deutschland zu unterstützen. Die Teilnahme an vier vorbereiteten Veranstaltungen ist ebenfalls Voraussetzung.

Alle Jugendlichen, die sich für die Jugendbegegnung interessieren, sind mit ihren Eltern zu einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr, im Musiksaal (MU1) des Martin-Gerbert-Gymnasiums eingeladen. Weitere Infos gibt es beim Jugendreferat, Markus Guse, Telefon 07451/90 12 27 oder per E-Mail an m-guse@horb.de.