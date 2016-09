Horb a. N. Horb wird zur Kunststoff-Drehscheibe

"Das Plastics InnoCentre versteht sich hier als Anlaufstelle und firmenübergreifende Drehscheibe von Lösungsansätzen und Innovationen", ergänzt Axel Blochwitz, Geschäftsführer des Technologiezentrums Horb die Projektzielsetzung.

Der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger vertritt den Hauptgesellschafter des Technologiezentrums. Er ist begeistert von den Entwicklungen auf dem ehemaligen Kasernengelände und sieht das Plastics InnoCentre als Chance für die Neckarstadt, sich als Kunststoff-Hauptstadt im Südwesten Deutschlands zu positionieren: "Mit dem Innonet Kunststoff ist in Horb und in der Region Nordschwarzwald unter der Trägerschaft des Technologiezentrums ein beispielhaftes Netzwerk entstanden. Inzwischen strahlt das Netzwerk in den süddeutschen Raum und teilweise über die Regions- und Ländergrenzen hinaus. Dass wir nun eine physische Heimat für Innovationen im Netzwerk hier in Horb schaffen, ist der nächste konsequente Schritt, um die Stadt als Kunststoff-Hochburg im süddeutschen Raum weiter auszubauen", so Rosenberger.