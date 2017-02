Horb a. N. Horb wird um einen Leerstand reicher

Horb. "Ab August soll ich mehr Miete zahlen", sagt Uwe Bamberger, der seit acht Jahren die Medi-Well-Praxis in der Horber Neckarstraße betreibt. Betriebswirtschaftlich gesehen rechne sich das für ihn dann einfach nicht mehr. Ein Wegzug scheint für Bamberger die unvermeidliche Konsequenz zu sein. "Für Horb tut es mir leid", erklärt er. Für die Stadt heißt sein Wegzug nämlich, dass es in direkter Nachbarschaft zu den bald leeren Räumen, in denen die Drogerie Müller noch beheimatet ist, einen weiteren Leerstand geben wird.

Zuerst keimte bei Bamberger daher der Gedanke auf, ein anderes Objekt in Horb zu mieten und dazu beizutragen, dass Horbs Innenstadt nicht völlig ausstirbt. Die Angebote waren ihm aber allesamt zu teuer. "Die Mietpreise in Horb sind Wucher", findet er. Da blieb nur noch eine Option übrig: selbst bauen. Auch wenn der Vermieter nun eine geringere Steigerung der Mietkosten anbieten würde, würde das nichts ändern. Der Eigenbau sei nun beschlossene Sache, er habe bereits begonnen. Im Spätsommer 2017 will Bamberger dann in Dettingen einziehen. "Es ist ein sportliches Ziel", sagt er, doch zuversichtlich, dass es umgesetzt werden könne, wirkt Uwe Bamberger dennoch. Die neue Praxis samt Wohnung werde im Wohngebiet Mühlacker entstehen, "hinter der Kirche", ergänzt der Therapeut. "Und", sagt er,­ "der Zugang wird ebenerdig. Direkt nebenan ist ein Spielplatz." Der könne dann auch von Kindern seiner Kunden genutzt werden.

Der Standort Dettingen sei für die meisten seiner Kunden sogar ein Vorteil. Der Therapeut berichtet­: "Manche der Patienten brauchen alleine 15 Minuten, bis sie durch Horb und im Parkhaus sind." Insbesondere der Mittagsverkehr und die vielen Ampeln seien daran schuld. 60 bis 70 Prozent seiner Kunden seien ohnehin aus dem "Horber Westen", womit er Rexingen, Ihlingen, Dießen und Dettingen meint. Angst davor, viele seiner Kunden durch den Umzug zu verlieren, hat der Physiotherapeut nicht. Er möchte Hausbesuche bei denjenigen anbieten, die zuvor zu Fuß in seine Praxis gekommen sind.