Horb a. N. "Horb wird bundesweit brillieren"

Horb. Enenkel muss es wissen. Er ist nicht nur Stunt-Reiter, sondern war zwischen 1997 und 2002 für den Turnierplatz auf der Wiese am Neckar zuständig. Der Reiter –­ er hatte die Idee, das Ritterturnier vor das historische Bilderbuch zu verlegen. Enenkel: "Die Ritterspiele sind wichtig für eine Stadt wie Horb. Als sich der Ritterspielverein aufgelöst hat, hat sich eine Vakuum-Situation ergeben. Das hat mir einfach Leid getan. Deshalb bin ich zu Oberbürgermeister Rosenberger gegangen."

Enenkel schlug vor, das Ritterturnier auf dem Marktplatz zu veranstalten. Veranstalter MPS hatte davor vorgeschlagen, die Tribünen auf dem Flößerwasen aufzubauen. Doch das hätte 40 000 Euro gekostet, die die Stadt übernehmen sollte. "In einer Stadt waren die Ritterturniere immer auf dem Marktplatz. Als mich Rosenberger fragte, ob man denn hier reiten könne, habe ich geantwortet: Die internationalen Springreitveranstaltungen wie beispielsweise in der Schleyerhalle sind auch auf Beton. Wenn man die richtigen Dämmmatten unterlegt, ist das kein Problem. So wird der Untergrund für die Pferde hier noch besser sein als auf der Turnierwiese."

Weil MPS auch für das German Masters in der Schleyerhalle die Pressearbeit macht, hatte der Ritterspiele-Veranstalter auch gleich die richtigen Verbindungen, wie Enenkel erzählt.