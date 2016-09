Horb a. N. Horb soll Vorbild für Honduras werden

H orb. Den Weg in die duale Berufsausbildung möchte Botschafter Ramón Custodio Espinoza in seinem Heimatland über ein Pilotprojekt starten, für das ihm Lehrer und Schüler dank einer Initiative des Parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel das Know-how lieferten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ist davon überzeugt, dass die Strukturen, die zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit in dem mittelamerikanischen Land beitragen, nur über Bildung durchbrochen werden können. Deshalb bot der Politiker dem Botschafter eine Gesprächsrunde in der Neckarstadt an, wo er durch Schulleiter Jochen Lindner die ganze Vielfalt der dualen Ausbildung in Baden-Württemberg präsentiert bekam.

Damit nicht genug: Die Schüler steuerten ungeschminkt ihre eigenen Erfahrungen bei; der Diplomat fand trotz intensiver Nachfrage niemanden, der seinen Entschluss zu einer dualen Ausbildung bereut hätte – im Gegenteil. "Ich finde die Kombination aus Theorie und Praxis den besten Weg, um einen Beruf zu erlernen", hörte Ramón Custodio Espinoza an diesem Vormittag nicht nur einmal.

Insgesamt nahm man sich der Botschafter für den Erfahrungsaustausch die doppelte Zeit als laut Protokoll für den Besuch eigentlich vorgesehen war. "Ich habe Dinge gelernt, die ich zuvor noch nie gesehen habe, und durch meinen Kopf schwirren jetzt so viele Ideen", sagte der Botschafter, als er sich von Bürgermeister Jan Zeitler aus Horb verabschiedete, "am liebsten würde ich sofort loslegen." Vor allem habe ihn fasziniert, dass man in Deutschland auf so vielen Wegen seine beruflichen Ziele erreichen könne.