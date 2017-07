Horb a. N. "Horb kannte keine ghettomäßige Abtrennung"

Nicht umsonst wurde als Titel dieser Ausstellung ein Spruch aus dem Tanach, der hebräischen Bibel, gewählt. Bei den gezeigten Gebäuden handelt es sich um Häuser, in denen jüdische Familien in Horb und in Rexingen gelebt haben, manchmal über Generationen hinweg. Sie waren meist nicht weit vom Ortszentrum gelegen, in Rexingen in der Nähe der Synagoge, in Horb überwiegend in der Unterstadt.

Fritz Frank, geboren 1886 in Horb, schreibt in seinen Kindheitserinnerungen: "Horb kannte keine ghettomäßige Abtrennung. Die Nachbarkinder sind Frisör Apples Karl, Küfer Stahls Paul, Metzger Bareis’ Richard, Geometer Riederers Otto, Viehhändler Schwarz’ Lilli. Mit ihnen spielte man, man ging zu ihnen, sie kamen zu uns."

Auch die erwachsenen Nachbarn, wenn sie denn gute Nachbarn waren, pflegten den Umgang miteinander. Viele, meist Kinder, halfen am Samstag, am Schabbat, wenn die Tora religiösen Juden jegliche Tätigkeiten untersagt. Sie kamen zum Feueranzünden, zum Briefeöffnen oder zu anderen kleinen Handreichungen.

Elisabeth Staiger, die als Kind in der Brühlet, der heutigen Freudenstädter Straße in Rexingen wohnte, schreibt in ihren Erinnerungen an eine jüdische Nachbarin: "Oft, sehr oft kam ich zu Frau Schwarz. Meine Aufgabe war – an Schabbes – den Spirituskocher anzuzünden. Auf diesem Gerät wärmte Frau Schwarz ihr Mittagessen. Ich sehe heute noch zwei kleine Aluminium-Töpfle mit Deckel. Ihr kleines Wohnzimmer – ein Fenster war an der Rückseite vom Haus, ein anderes an der Seite – war sehr schön eingerichtet mit Kommode, ein Ruhesessel, große Fotos an der Wand. In diesem Raum musste ich im Ofen Feuer machen. Wenn noch Glut vom Vorabend vorhanden war, legte ich Holz und Briketts drauf. Wenn nicht, dann wurde getrocknetes Tannenreisig in Papier gewickelt, darauf kamen Holz und eine kurze Zeit danach die Kohlen. Meistens bekam ich von Frau Schwarz Matzen, die ich heute noch gerne esse."

In Rexingen gab es nur jüdische, das heißt koschere Metzgereien, bei denen auch Nichtjuden einkauften:

"Als Kind musste ich immer im ›Kaiser‹ Fleisch holen. Der Metzgerladen war links, ein weißgekachelter Raum. Ein Fenster ging zur Brühlstraße, zwei Fenster zu den Gärten, wo damals noch ein Staffelaufgang zur Synagoge führte. Gegenüber vom Metzgerladen war die Gaststube mit einem Nebenzimmer. Die Küche und der Schlachtraum waren ganz unten. Was für uns Kinder sehr interessant war: es ging ein Speiseaufzug zur Wirtschaft und in den großen Saal darüber. Dort wurden die jüdischen Hochzeiten gefeiert."

Familie finanziert mit Verkauf des Hauses ihre Flucht aus Deutschland

Im Löwenstein-Haus neben der Rexinger Volksschule wohnten seit der Erbauung 1814 bis zum Jahr 1939 fünf Generationen der Familie Löwenstein. Die Familie musste ihr Haus verkaufen, um ihre Flucht aus NS-Deutschland zu finanzieren. Den späteren Besitzern ist es zu verdanken, dass man heute noch die Aushöhlung im Türpfosten für die Mesusa-Kapsel, den "Haussegen" sehen kann, der früher an allen Häusern, in denen Juden wohnten, angebracht war.

Liliana Löwenstein ist die Enkelin von Heinrich Löwenstein, der 1881 in diesem Haus geboren wurde und 1940 mit seiner Familie nach Argentinien floh. Liliana Löwenstein lebt in Buenos Aires und hat im März zum ersten Mal in ihrem Leben Rexingen und das Haus ihrer Vorfahren besucht. Sie schreibt darüber unter anderem: "Barbara Staudacher begleitet mich zum ehemaligen Löwenstein-Haus. Seit mehreren Jahren wohnt hier die Familie Heinrichs. Frau Heinrichs berichtet, dass eigentlich sehr wenig umgebaut wurde, auch schon aufgrund des Denkmalschutzes. Wir stehen im heutigen Eingangsbereich, da, wo es früher eine Treppe gab, die das Untergeschoss, das Erdgeschoss und das Obergeschoss verband.

Ich höre zu, aber ich schwebe auch in meinen Gedanken. Ich denke an meinen Großvater und seine fünf Geschwister sowie an seine Cousinen und Cousins, die auch in diesem Familienhaus wohnten. Hier sind sie sicherlich die Treppe rauf und runter gerannt, sie waren sicherlich gute Spielkameraden.

"Ich habe meinen Opa in Rexingen gefunden! Ich spüre es, er lebt in mir."

Im Gebäude direkt daneben war die jüdische Schule untergebracht. Auch die Synagoge war ganz in der Nähe. Ihr Weg in die Schule war nur ein Katzensprung. Sie wuchsen auf im jüdischen Glauben, umgeben von viel Liebe. Kinder haben in den jüdischen Familien einen hohen Stellenwert.

Ich bin Jahrgang 1960, mein Großvater verstarb schon 1955. Deshalb kenne ich ihn nur von Fotos als älteren Mann. In der ehemaligen Synagoge Rexingen entdecke ich ihn auf einem Schulklassenbild. Sein Gesicht als Zwölfjähriger ist unverkennbar. Ich kenne nun das Haus, in dem seine Mutter Hannchen ihm das Leben schenkte, in dem er mit den Lehren des Judentums aufwuchs. Ich sehe ihn jetzt vor dem Haus spielen und lachen, von der Schule nach Hause kommen, am Schabbat-Abend mit den Eltern und Geschwistern am Tisch sitzend.

Ich habe meinen Opa in Rexingen gefunden! Ich spüre es, er lebt in mir."

Die Ausstellung ist von Samstag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. September, im Museum Jüdischer Betsaal in Horb beim Ihlinger Tor zu sehen. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr oder für Gruppen auf Vereinbarung.

Zum Auftakt der Ausstellung wird am Sonntag, 9. Juli, ab 18 Uhr das Gitarrenquartett der Musikschule Horb in der Ausstellung ein Eröffnungskonzert geben. Es spielen Simon Bailer, Moritz Fuchs, David Straub und Moritz Zindler unter der Leitung ihres Lehrers Christoph Schmitz ein buntes Programm quer durch die Jahrhunderte von Klassik bis Pop.

Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Stiftung Jüdischer Betsaal zugute.

