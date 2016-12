Horb a. N. Horb hat mehr zu bieten als schönes Stadtbild

Die größte Einzelspende ging an die Björn-Steiger-Stiftung, die federführend bei der vom Landrat Klaus Michael Rückert imitierte Aktion "Herzsicherer Landkreis Freudenstadt" flächendeckend im gesamten Landkreis sogenannte AED-Säulen – also selbsterklärende Defibrillatoren – installieren wird. Pro 1000 Bewohner soll mindestens einer dieser rund 2000 Euro teuren Geräte bereitgestellt werden und hier ist die Stiftung natürlich auch auf Mittel angewiesen, die aus der Wirtschaft des Landkreises generiert werden kann. "Die 180 AED-Säulen werden insgesamt rund eine halbe Million Euro kosten" sagte Rainer Bucher von der Björn-Steiger-Stiftung. Der Landkreis Freudenstadt wird somit ein bundesweites Aushängeschild, da nirgends sonst in der Bundesrepublik so ein dichtes Netz an lebenserhaltenden Geräten gesponnen wird, wie hier." Mit 6000 Euro für Horb beteiligte sich die VoBa.

Auch in diesem Jahr kann die ökumenischen Vesperkirche Horb mit den 2500 Euro aus dem Gewinnspartopf die Basis für ihre Arbeit legen. Dafür dankte Ursula Nagel im Namen des ganzen Teams. Sie bezeichnete die Volksbank als einen verlässlichen Partner, der schon vom dem ersten Tag an mit dabei ist. Oberbürgermeister Peter Rosenberger durfte sich als Vertreter der Stadt Horb über eine Spende von 2000 Euro freuen. "Nicht erst seit der Gartenschau wissen wir, dass Horb viel mehr zu bieten hat als nur eine schöne Stadtsilhouette – aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren mehr als 20 Stadtführer ausgebildet", erklärte der OB. "Nun möchten wir auch kindgerechte Stadtführungen anbieten, doch beim Test hat sich gezeigt, dass man den Kindern gut aufbereitetes Wissen in gedruckter Form in die Hand geben muss – und das bezahlen wir mit ihrer Spende."

Weitere 1500 Euro gingen an die DRK-Ortsgruppe Horb, die derzeit auf ein neues Mannschaftsfahrzeug spart. Der stellvertretende Präsident des Kreisverbandes Freudenstadt, Johannes Braun, dankte im Namen der Ortsgruppe Horb, für den Betrag. Auch Joachim Straub, Rektor der Roßbergschule, durfte in seiner Funktion als Kassierer des Fördervereins für die Vorsitzende Marina Henßler einen Betrag in Höhe von 1500 Euro entgegennehmen. "Im Rahmen der Gesundheitserziehung wollen wir unseren Schülern einen Kletterraum anbieten, der in seiner Gesamtausbaustufe rund 30000 Euro kosten wird" erklärte Straub. "Die Fallschutzmatte für den Boden wird in oranger Farbe mit dem Logo der Volksbank ausgelegt sein", so ein Hinweis, der auch den beiden Vorständen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Heinz Högerle und Barbara Staudacher kamen in Vertretung des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen und freuten sich über 1000 Euro, die in Ausstellungstechnik fließen wird. Empfingens Bürgermeister Albrecht Schindler, einer der Begünstigten die man jedes Jahr beim beliebten "Geldverschenken" trifft, lässt die 1000 Euro wie schon so oft in den Schüleraustausch mit der Partnerstadt La Roche Blanche fließen. Schindler versicherte beiden Bankvorständen, dass er sich gerne auch in Zukunft das Hirn zermartert, wen man denn bei der Spendenvergabe berücksichtigen soll. Er sprach damit auch seinem Amtskollegen Armin Jöchle aus dem Herzen, der gerne und immer wieder bereit sei, darüber nachzudenken, wer von den vielen Vereinen und Organisationen aktuell das Geld am nötigsten braucht. In diesem Jahr sind es 1000 Euro, die man in das Projekt "Spielplatz Fantadu" steckt. "Mit Hilfe einer Elterninitiative konnte man diesen Spielplatz nun für alle Kinder so gestalten, dass auch schon die ganz Kleinen dort spielen können" berichtete Jöchle. 30 000 Euro will man dafür in den Haushalt 2017 reinnehmen und da sei man über jeden Euro froh, den man nicht selbst finanzieren muss.

"Solange die Leute beim Gewinnsparen das Glück suchen, solange können auch wir spenden und mit dem Geld etwas Gutes tun", so das Resümee von Haschka und Walz, die all ihren Sparern und Kunden, aber auch den Anwesenden für ihr Kommen dankten. "Wenn’s pressiert, komm i au am Heiligabend vorbei", so der knitze Albert Schindler, der wie all die, die an diesem Mittag bedacht wurden, gerne zu solchen Terminen vorbeischaut.