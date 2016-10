Horb a. N. "Horb hat einen neuen Diamanten"

Horb. Beim Festakt in der Gutermann-Schule sagte Günther Wieland vom Landesamt für Denkmalpflege: "Die Grabung in Horb-Altheim war damals meine Erste. Im Gegensatz zu anderen Grabungen fanden wir eine freundliche Gemeinde mit sehr engagierten Helfern vor – das war Archäologie wie im Film." Schon der Zuspruch bei der ersten Präsentation der Funde in Altheim habe die Archäologen beeindruckt. Wieland: "Für uns als Ausgräber war das die beste Motivation." Eigentlich würden solche Funde, die jetzt in Horb gezeigt werden, in "großen Museen" gezeigt. "Aber die Entscheidung fiel für Horb, weil wir gesehen haben, wie sehr sich die Bevölkerung mit der Geschichte identifiziert."

Ungewöhnlich für solche Funde war die schnelle Aufarbeitung seit den ersten Entdeckungen ab 1998. Die wissenschaftliche Dokumentation, Restauration und die Präsentation in einem Museum nimmt eigentlich mehr Zeit in Anspruch.

Das betonte auch Dorothee Ade von Archäo aus Rottenburg, die die Ausstellung in Horb konzipiert hat. Sie sagt: "Es ist eher die Regel, dass mehrere Jahrzehnte zwischen Fund und wissenschaftlicher Auswertung liegt. Ich habe beispielsweise Funde auswerten dürfen, die Anfang des Jahrhunderts gemacht wurden."