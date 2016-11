Horb a. N. Horb hat bald sein neues "Kaufhaus"

Thomas Philipps. Dahinter verbirgt sich eine Art "Discount Kaufhaus". Insgesamt, so erzählen die Akarsus, gibt es gut 16 000 Artikel. Egal ob Kunststoff-Weihnachtsbäume, Möbel, Textilien, Schuhe, Schnaps, Deko-Pilze aus Echtholz, Brennholz, Schaufeln, Autobatterien, Party-Geschirr aber auch Bockwürstchen, Kartoffeln oder Kohl, Koffer oder Ski-Zubehör – Hülya Akarsu schildert das Sortiment so: "Wir sind Discounter und Baumarkt in einem."

Insgesamt 2600 Quadratmeter Verkaufsfläche haben sich die beiden im ehemaligen Edeka eingerichtet –­ inklusive der Freifläche.

Mitte 2012 hatte der ehemalige Edeka die Türen zugemacht

Und das "Kaufhaus von Horb" bietet auch neue Arbeitsplätze. Der Inhaber: "Derzeit haben wir zwölf Mitarbeiter eingeplant. Aber da wird sich sicherlich noch etwas tun."

Und irgendwie schließt sich wieder ein Kreis. Eigentlich wollte der Biopunkt aus dem Gebäude auf dem Waldner-Areal hier in den ehemaligen Edeka einziehen. Doch das klappte nicht –­ und so zogen Dagmar Siegloch und Kurt Hagen in den ehemaligen Penny-Markt in Pfalzgrafenweiler um. Und die Arkasus kennen ihn. Hakan lächelt: "Der ist keine 100 Meter von unserer Wohnung entfernt. Wir kommen aus dem Saarland und haben dort in Pfalzgrafenweiler eine passende Wohnung gefunden. Das ist ja nur 20 Minuten von Horb entfernt."

Der Grund, so der Handelsriese damals: Man habe sich darauf verlassen, dass der Standort an der überörtlichen Entlastungsstraße optimal sei. Weil Horb sich dann aber für die Hochbrücke entschied, habe man sich entschieden, den Mietvertrag nicht zu längern.

Auch Dagmar Siegloch vom Biopunkt klopfte damals bei den Immobilienbesitzern an, um hier ihren Biopunkt zu eröffnen. Sie wollte aber nur einen Teil der Fläche mieten.

Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass Fritz Daub das Gebäude gekauft hatte. Er hat es jetzt geschafft, mit Thomas Philipps ein neues "Horber Kaufhaus" anzusiedeln.