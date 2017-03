Horb a. N. Horb hätte Skulpturengarten haben können

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs wurden die Grabsteine in Stücke geschlagen

So gab es einen kleinen Obelisken direkt an der Mauer zur Weing asse, neben den barocken wappengeschmückten Steinen auch aus Stein gehauene Ganzfiguren, die damals nicht aus dem Katalog zu bestellen, sondern Produkte eines hiesigen Bildhauers waren. Besonders kurios ist das historische Foto eines scheinbar aus einem Baum herauswachsenden Kreuzes. In Wirklichkeit wurde dieses schmiedeeiserne, kunstvolle Grabkreuz beim Wachstum eines Baumstamms erfasst, ist dabei in ihn eingewachsen und in die Höhe gezogen worden. Allein diese Tatsache wäre ein Besichtigungstermin wert gewesen.

Andere Gemeinwesen hätten es sicherlich touristisch vermarktet. Wie überhaupt in großen Städten stillgelegte Friedhöfe zu Ruhezonen umgestaltet wurden und gerade mit solchen Grabmonumenten, wie wir sie in Horb gehabt haben, stilvoll aufgewertet wurden. Selbstredend gab es auf dem alten Horber Friedhof auch kunstvoll geschnitzte Grabkreuze von den Horber Bildhauern.

Was ist nun übrig geblieben von den Grabdenkmalen des Friedhofes oder wo sind sie abgeblieben? Dazu berichtete der frühere Spitalhofverwalter: In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs wurden die Grabsteine in Stücke geschlagen. Diese Steinbrocken dienten als Füllmaterial und Filterschicht für eine etwa sieben Meter tiefe Grube im Faulstätt bei Altheim.

Dort hatte das Spital von Kriegsgefangenen das Loch ausheben lassen zur Entwässerung des sumpfigen Geländes. Einerseits ist aus der unsäglichen Zeitgeschichte heraus, wo die Menschen mit den Nöten der Zeit ringen mussten, diese Aktion zwar irgendwie verständlich, aber andererseits muss man sich schon ernsthaft fragen, ob sie so banausenhaft hätte ablaufen müssen. Nachdem diese Entsorgung von Kulturgütern ohne jegliche Wertschätzung vonstatten ging, sind immerhin noch einige Fotografien erhalten geblieben. Sie stammen von dem Bildhauer Wilhelm Klink und dem Lichtbildner Viktor Steinwand. Auch vom Kunstmaler Paul Dörr ist eine kleine, meisterhafte Bleistiftzeichnung erhalten. Damit haben wenigstens Kunstschaffende, die den kulturellen Wert erkannt haben, vor der Zeit des großen Abraums vom alten Horber Friedhof Teile in Bildern für spätere Generationen erhalten.

Außerdem gibt es noch ein handgroßes, steinernes Stück eines barocken Wappenbildes eines dort befindlichen Grabsteins. Ein Steinmetz, der vor Jahren an der Sakristei der Stiftskirche Sanierungsarbeiten durchführte, hat es aus dem alten Füllmaterial gerettet.