Horb a. N. Horb bekommt Medaille als Festival-Gastgeber

Horb. Mit einem offiziellen Abendessen für alle Mitglieder des Lenkungsausschusses und die verantwortlichen der beteiligten Organisationen einschließlich der Stadtverwaltung Horb wurde am vergangenen Freitag der offizielle Schlusspunkt unter das 20. Landes-Musik-Festival gesetzt. Eingeladen hatte als verantwortlicher Organisator der Blasmusikverband Baden-Württemberg (BVBW) in Straub’s Krone im Stadtteil Bildechingen.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger konnte für die Gesamtstadt als Auszeichnung die Erich-Ganzenmüller-Medaille vom Vizepräsident des BVBW, Karl Glöckler, in Empfang nehmen.

In lockerer Atmosphäre traf sich die kleine Gesellschaft die nun über ein Jahr zusammengearbeitet hatte und in dieser Zeit das 20. Landes-Musik-Festival in Horb plante, organisierte und letztendlich auch umsetzte und betreute. Als kleines Dankeschön war es dem Präsidium des BVBW wichtig, diesen Schlusspunkt ganz bewusst zu setzen. Dessen Vizepräsident Karl Glöckler sprach dann, in Vertretung für den verhinderten Präsidenten Rudolf Köberle, herzlichste Dankesworte und betonte auch, dass Horb der ideale Veranstaltungsort gewesen sei. Alle beteiligten Personen seitens der Verbände und der Stadtverwaltung haben wie ein gut geschmiertes Getriebe zusammengearbeitet, was sich letztendlich in einer grandiosen Veranstaltung auszahlte. Glöcker wollte seinen Dank umfassend verstanden haben, daher ehrte er im Besonderen die Stadt Horb mit der Erich-Ganzenmüller-Medaille als höchste Auszeichnung, die der Verband vergibt.