Horb a. N. Horb als Treffpunkt der Frauenpolitik

Eine Lösung könnte ein Paritätsgesetz sein, wonach Parteilisten paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sein müssen. Ein solches Gesetz fordert die Liste "Frauen in den Kreistag" genau so wie andere Frauenlisten. Doch ob so ein Gesetz überhaupt rechtmäßig wäre, müsse von Gerichten geprüft werden. Die Situation im Südwesten ist übrigens gar nicht so schlecht: Von 58 Frauenlisten, die sich bundesweit für den Kongress zusammengeschlossen haben, stammen 41 aus Baden-Württemberg.

Ein Problem, das die Frauenlisten haben und am Wochenende besprechen werden: Sie haben Nachwuchsmangel. Kober hofft bei dem Kongress auf Ideen, wie man junge Frauen für politisches Engagement gewinnen kann. Kober weiß aus Studien zum Thema, dass sich junge Leute heute vor allem projektbezogen politisch engagieren. Wenn beispielsweise ein Jugendhaus gebaut werden soll, sind sie für die Zeit des Projekts aktiv. "Wenn das Projekt abgeschlossen ist, sind sie wieder weg." Sie erhofft sich in der Diskussion beim Kongress neue Impulse dahingehend, ob es möglich ist, bei jungen Leuten ein breites Interesse an Politik zu wecken.

Kober ist in einer politischen Familie aufgewachsen und ins politische Engagement reingewachsen, wie sie erzählt. "Wir sind früher gegen Fahrpreiserhöhungen auf die Straße gegangen", sagt sie. Heute gehe es den Leuten so gut, dass offensichtlich vieles für sie tragbar sei und sie sich nicht wehren. Hinzu komme die Entwicklung, dass viele für ihr Freizeitverhalten arbeiten und sich dann in der Freizeit nicht mit komplizierten politischen Themen befassen wollen. Im Kongress beschäftigen sich die Frauen auch mit sozialen Medien und wie man darüber Menschen erreichen kann. Kober hofft, auch über solche Kanäle junge Frauen zu motivieren – oder sie zumindest mal zu erreichen.