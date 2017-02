Horb a. N. Horb Aktiv plant Charme-Offensive

Kreidler warf noch eine Folie an die Wand, die die aktuell herrschende Ungerechtigkeit unterstreichen soll. Handwerker und Dienstleister zahlen in der Plus-Mitgliedschaft mindestens 300 Euro. Trotzdem gibt es noch sieben Handwerker und sieben Dienstleister, die derzeit nur 75 Euro Vereinsbeitrag zahlen. Bei den Händlern kostet die Plus-Mitgliedschaft mindestens 420 Euro, derzeit zahlen zwei noch 75 Euro, sechs 160 Euro, einer 190 Euro und drei 230 Euro. Die Höhe des Beitrages an sich dürfte für Selbstständige nicht unbedingt das Problem sein, da sie den Vereinsbeitrag von der Steuer absetzen können. Eher die Einschätzung, ob sie diese Ausgabe durch die Leistung von Horb Aktiv als sinnvoll betrachten.

Fakt ist, so Horb Aktiv-Vorstand Bernd Gall: In Zukunft soll es auch die Möglichkeit zum reduzierten Beitrag auf Antrag geben – aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen. Mit drei Enthaltungen wurde der Beitragsanpassung zugestimmt. In drei Jahren wird der Beitrag für die Altzahler auf den Horb-Aktiv Plus-Mindestbeitrag angehoben.

Immerhin, so City-Manager Thomas Kreidler, konnten im letzten Jahr 13 neuen Mitglieder gewonnen werden. In diesem Jahr sind folgende Aktionen geplant: Verkaufsoffener Sonntag beim Horber Frühling mit Wildkräuter-Woche und Schnäppchenmarkt in der Gutermann-Grundschule. Kreidler: "Hier bieten alle Händler zentral ihre Schnäppchen an." Zum Landesmusikfest soll es am 2. Juli den nächsten verkaufsoffenen Sonntag geben. Dazu ein Schaufensterwettbewerb mit Instrumenten zum Thema sowie Straßenschmuck. Beim großen Stadtfest "Unsere Stadt feiert" im September soll es neben dem verkaufsoffenen Sonntag auch einen City-Lauf geben. Und auch der Glühende Advent – die lange Shopping-Nacht am Freitag im Advent – wird wohl wiederholt. Kreidler: "Ich habe jede Menge Verbesserungsvorschläge gehört. Aber niemanden, der gesagt hat, das sollte man nicht wiederholen."

Apropos Einkaufszentrum. Das war natürlich auch großes Thema bei Horb Aktiv. Laut City-Manager Kreidler sei man, so der Bauleiter des Generalunternehmers Harsch, sogar dem ursprünglichen Zeitplan voraus. Horb Aktiv-Vorstand Bernd Gall: "Wir alle hätten uns einen anderen Besatz gewünscht. Als angekündigt wurde, dass Charles Vögele kommt, haben viele ›Oh Gott‹ gesagt. Wenn es jetzt heißt, er kommt nicht, dann wird das auch schlecht bewertet. Dabei muss man sehen: Wann wurden zuletzt Millionen in den Horber Handel investiert? An Thomas Philipps sieht man auch, dass solche Konzepte funktionieren. Vertrauen wir doch auf die, die dort Sinn in den Investitionen sehen."

OB Peter Rosenberger betonte in seinem Grußwort, dass das Einkaufszentrum mit der Frequenz, die es bringen wird, "unserer Stadt gut tut. Wir haben auch eine Klientel, die günstige Waren wünscht. Ich denke, es ist wichtig, nach außen gute Stimmung zu verbreiten, obwohl man innen ruhig heiß diskutieren kann."

Dazu rief auch Bernd Gall auf: "Ich bin manchmal erstaunt, wie negativ wir Horber Händler über den Handel sprechen. Das hilft uns nicht weiter. Wir sollen nicht immer erklären, warum was nicht ist, sondern handeln. Ich würde mir hier einen anderen Geist wünschen – das ist wichtig für den Handel."

Wie finanzkräftig ist der Verein Horb Aktiv? Kassenwart Joachim Lang nannte folgende Zahlen für 2016. Einnahmen: 67 487 Euro. Ausgaben: 48 147 Euro. Ein Überschuss von knapp 19 340 Euro. Das sei aber ein Sondereffekt: Nach dem überraschenden Ausstieg des ehemaligen City-Managers Bernd Mathieu war Thomas Kreidler interimsmäßig eingestiegen – Horb Aktiv sparte in der Interimszeit die Lohnkosten. City-Gutscheine im Wert von 8022 Euro wurden verkauft, 8142 Euro davon eingelöst. Im Umlauf sind noch Gutscheine im Wert von 7688 Euro.