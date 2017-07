Horb a. N. Hoppla, ein Spritzer beim Anstich

Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Fassanstich strömten die Gäste in den lauschigen Schlossgarten und nahmen die Festbankreihen ein. Die Tellertaxis und das Musikerteam hinter den Theken sorgten dafür, dass kein Wunsch offen blieb. Punkt 20 Uhr eröffnete Vorsitzender Rolf Sikeler das 34. Schlossgartenfest. Danach schritt Ortsvorsteher Josef Nadj zum Fassanstich. Als sein Assistent fungierte Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Der OB durfte das Fass halten, und Nadj versuchte den Messinghahn in das Fass zu schlagen. Das Angebot, eine Schürze umzubinden, schlug Rosenberger aus, und das sollte sich später noch rächen. Nadj holte mit dem Holzhammer aus. Er traf zwar, und der Hahn blieb intakt, aber Bier floss nicht. Nach ungefähr drei weiteren Schlägen war es so weit. Rosenbergers Hose bekam dabei Bierspritzer ab, die Gäste jubelten, und die erste Maß konnte befüllt werden.

Musikalisch unterhielt im ersten Teil des Abends die Bisinger Musikkapelle. Musiker- Chef Rolf Sikeler war hoch erfreut, dass die Bisinger einen Kontrabass dabei hatten. Dies ist heute eine Premiere, sagte Sikeler, so ein Instrument konnte man noch nie beim Schlossgartenfest hören. Die Bisinger überraschte er, denn sie bekamen das frisch angestochene Bierfass. Die Kapelle jubelte. Die Festgäste dankten den Bisinger Musikern für ihre schmissige Musik mit kräftigem Applaus, und ohne Zugabe durften sie nicht von der Bühne. Im Zweiten Teil des Abends bestieg die Kapelle aus Dietingen die Bühne. Sie gab ebenfalls ordentlich Gas, und auch sie durfte ohne Zugabe nicht von der Bühne. Danach wurde noch gemütlich bis tief in die Nacht hinein gefeiert.

Am Sonntag ging das Fest mit dem Frühschoppen weiter. Die Musikkapelle aus Königseggwald unterhielt auch über die Mittagszeit hinaus. Die Festbänke waren wie am Vorabend schnell besetzt, und das Personal vor und hinter den Theken hatte alle Hände voll zu tun. Am Nachmittag unterhielten die Kapellen aus Bierlingen, Wittershausen zu leckerem Kuchen und Kaffee. Am Abend spielte die Trachtenkapelle aus Empfingen auf. Am Montag ging das Fest um 15 Uhr weiter. Dabei unterhielten die Jugendmusikgruppen Betra/Dettingen die Gäste. Der gemütliche Festausklang wurde von der Grünmettstetter Musikkapelle umrahmt. Natürlich wurde wieder ein Handwerkervesper gereicht.