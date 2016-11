Horb a. N. Honig schmeckt 2016 besonders gut

Horb-Dettingen. Der Vorsitzende Lorenz Hellstern begrüßte und stieg sogleich in einen umfangreichen Bericht ein. Er verband damit auch den Bericht der Schriftführerin Martina Lachenmaier.

Das Bienenjahr ist jedes Jahr sehr verschieden

Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren mit geringen Schwankungen stabil geblieben. 66 Mitglieder bewirtschaften 496 Bienenvölker. 2016 gab es vier neue Mitglieder, ein weiteres neues Mitglied wird 2017 dazukommen. Doch ist auch zu sagen, so Hellstern, dass in den vergangenen 24 Jahren die Mitgliederzahl um 20 Mitglieder gesunken ist. So wurden beispielsweise 1990 noch 938 Bienenvölker bewirtschaftet, heute sind es nur noch 496. Das durchschnittliche Alter der Mitglieder liegt bei 61 Jahren.