Horb a. N. Hohes Verkehrsaufkommen und Schnellfahrer nerven die Anwohner

Und wenn man schon beim Bauen und beim Straßenverkehr ist, dann soll man sich doch bitte von Seiten des Landratsamtes des Straßenbelags der Ortsdurchfahrt annehmen, an dem seit 45 Jahren nichts mehr gemacht wurde, so ein weiterer Wunsch des Ortschaftsrats. "Geld ist da", so die Einschätzung von Karl Kocheise. Jetzt müssen sie nur noch den Landkreis überzeugen, dass ein Teil dieses Geldes gut in Grünmettstetten angelegt ist.